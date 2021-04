Nieuws Gemist? Drukte bij demonstratie en ‘festival’ in Arnhem en zeelieden zingend ten onder

Volledig scherm De Crazy Carwash in Druten. © Koen Verheijden

DEMONSTRATIE EN ‘FESTIVAL’ IN ARNHEM Er zouden 500 tegenstanders van de coronaregels komen, het werden er 2000. De demonstratie verliep rustig maar toch wil burgemeester Ahmed Marcouch in gesprek met de organisatie.



Later op de dag werd het alsnog onrustig in de stad toen een gezellig samenzijn in Park Sonsbeek uitmondde in een volksfeest met honderden bezoekers. Zij waanden zich op een festival en hielden zich niet of nauwelijks aan de geldende regels.

CORONA-UPDATE In de ziekenhuizen werd de belasting door corona-patiënten weer wat groter. In de Nederlandse ziekenhuizen liggen nu 2597 mensen met Covid-19, 25 meer dan een dag eerder. OMT-lid en viroloog Marion Koopmans zegt dat ze bezorgd heeft gezien hoe druk het in sommige steden en parken was vandaag: ,,We kunnen we ons niet veel permitteren.’’ Lees meer in ons liveblog.

‘BOM’ IN DE TUIN De politie heeft dinsdagochtend de Kwikkelstraat in Dinxperlo een paar uur afgezet vanwege de vondst van een mogelijke vliegtuigbom. De ‘bom’ werd rond 09.00 uur ontdekt tijdens werkzaamheden in de achtertuin van twee nieuwbouwwoningen. Lees hier meer.

PUNAISES Op de mountainbikeroute van Ede zijn afgelopen weekend punaises gelegd. Van de dader ontbreekt ieder spoor. Voorzitter Eric Kuijt van MTB Zuid Veluwe: ,,Dit is een heel ongewenste situatie. Niet alleen voor mountainbikers, maar ook voor bijvoorbeeld honden en voetgangers.’’

AFSCHEIDSLIED De Indonesische marine heeft een aangrijpende video gedeeld van enkele bemanningsleden van de verongelukte duikboot KRI Nanggala-402. De beelden zijn enkele dagen voor hun dood opgenomen en tonen hoe ze samen een Indonesisch afscheidslied zingen.

