Nieuws gemist? Duits bedrijf dumpt 13.000 ton besmette grond en koningin Máxima maakt parachutesprong

Minister Harbers: 'Schiphol zal bij de duurdere vliegvel­den van Europa gaan horen’

Schiphol wordt een van de duurdere vliegvelden van Europa. Dat is de prijs die de luchthaven moet betalen nu er meer geïnvesteerd gaat worden in snellere en betere afhandeling van vluchten, zei minister Mark Harbers vandaag in een commissiedebat over de luchtvaart.

18:53