Nieuws Gemist? ‘Duitse neushoorn’ rijdt door Overloon • ‘Oorlogsdolfijn’ beschermt marinebasis van Russen

RUSLAND WAARSCHUWT WEER | De Russische president Vladimir Poetin heeft gezegd dat landen die proberen tussenbeide te komen in het conflict met Oekraïne, geconfronteerd zullen worden met een snelle militaire reactie van Moskou. De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft laten weten dat hij bereid is ‘initiatief te nemen’ om de oorlog te beëindigen. Volg de laatste ontwikkelingen in ons liveblog.



HEIBEL OP DE KERMIS | Twee mannen hebben op de kermis van Dieren ruzie gekregen omdat ze tegelijk in de laatste vrije botsauto wilden stappen. Vervolgens ‘trommelden ze wat mensen op’ om hun conflict op te lossen. Het is één van de gebeurtenissen die het Oranjefeest van Dieren ontsierde.



KOPSCHOPINCIDENT | In het centrum van Raalte zijn twee mannen op Koningsdag flink toegetakeld na een geweldsincident. Het gebeurde allemaal op de Grote Markt afgelopen woensdag. Op beelden die massaal bekeken worden op sociale media is te zien dat twee mannen meerdere keren tegen het hoofd worden geschopt.

Volledig scherm De Grote Markt in Raalte waar het gevecht plaatsvond. Inzet: Beeld uit de video. © Gerard Vrakking / Dumpert

JOHAN MAAKT EXCUSES | Het Openbaar Ministerie gaat de beweringen van Johan Derksen onderzoeken en roept betrokkenen op hun verhaal te doen. Derksen zei dinsdag in Vandaag inside dat hij ergens begin jaren zeventig een bewusteloze, dronken vrouw met een kaars had gepenetreerd - een dag later zwakte hij dat verhaal weer af. Inmiddels zijn wel verschillende sponsors van het programma afgehaakt en raakt hij radioshows kwijt.



Lees ook de column van Angela de Jong over de kwestie.



ZAAKWAARNEMER MINO OVERLEDEN?| Mino Raiola heeft - waarschijnlijk via zijn familie - op zijn Twitteraccount gereageerd op de berichten dat hij zou zijn overleden. Italiaanse media meldden eerder vanmiddag dat de bekende zaakwaarnemer van onder anderen Zlatan Ibrahimovic, Matthijs de Ligt en Erling Haaland zou zijn overleden, maar op zijn Twitteracount werd dat later vanmiddag tegengesproken.

Volledig scherm Jansplaats Arnhem, de ochtend na Koningsdag. Te midden van hopen plastic bekers wordt het podium afgebroken. © DG

AFVAL NA KONINGSDAG | Pizzadozen, lege drankflessen, popcornbekers, restanten van oranje feestartikelen. En plastic bekers, heel veel plastic bekers. Dat is wat donderdagochtend rest van twee dagen Oranjefeest in de Arnhemse binnenstad.



NOG STEEDS CORONAPATIËNTEN | In de ziekenhuizen in de regio komen nog elke week tussen de vijf en tien mensen met corona op de intensive care terecht. Ook liggen er nog tussen de zestig en tachtig mensen met ernstige klachten op de verpleegafdelingen. ,,Het is natuurlijk veel minder dan eerder, maar niet weinig.”

Volledig scherm Amy Pieters. © photo: Cor Vos

WIELRENSTER AMY KOMT BIJ | Bij wielrenster Amy Pieters is na vier maanden coma sprake van bewustzijn. Dat meldt haar ploeg SD Worx. Pieters, die in december betrokken was bij een trainingsongeval nabij het Spaanse Calpe, verbleef sinds die tijd in een kunstmatige coma. Begin januari werd ze overgebracht naar Nederland.



FEYENOORD SPEELT HALVE FINALE | Feyenoord speelt vanavond (21.00 uur) in de Kuip voor het eerst sinds 2002 een Europese halve finale, in de Conference League tegen Olympique Marseille, de nummer twee van Frankrijk. Arne Slot rekent erop dat hij kan beschikken over Guus Til en Marcos Senesi. De andere halve finale gaat tussen Leicester City en AS Roma. Volg de wedstrijd hier live.



RIVM WAARSCHUWT BIBLEBELT | Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft een brief gestuurd aan reformatorische organisaties die Oekraïners opvangen. In de brief waarschuwt het RIVM voor een mogelijke uitbraak van mazelen en polio.

Volledig scherm Die Nashorn, rijdend te zien in Overloon. © Oorlogsmuseum Overloon

ZELDZAME TANK | In maart 2019 sloeg het noodlot toe. Een schuur van een bedrijf in Sambeek brandde af. En daarin stond ie: de Nashorn. Opknapproject van een vriendengroep die voertuigen uit de Tweede Wereldoorlog restaureert. De zeldzame tank leed flink door de vlammen.



‘OORLOGSDOLFIJNEN’ | Rusland zet dolfijnen in om de belangrijke marinebasis van Sebastopol aan de Zwarte Zee te beschermen. Dat melden Amerikaanse analisten op basis van satellietbeelden van het bedrijf Maxar Technologies. De inzet van zo’n ‘oorlogsflipper’ is niet nieuw, vooral Amerikanen en Russen trainen dolfijnen voor militaire doeleinden.



BRAND IN DOETINCHEM | Bij een appartement op de vijfde verdieping van een gebouw aan de Caenstraat in Doetinchem is donderdagmiddag brand ontstaan. Rond 13.00 uur sloegen de vlammen uit vanaf het balkon van de woning. Lees meer en bekijk de video.

