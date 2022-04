Nieuws Gemist? Duitsland geeft Oekraïne écht zware wapens en de Didamse wortels van ‘Pilatus’ Sabri

TINNE (35) BEZWIJKT AAN DETOX-KUUR IN DE BETUWE | De politie heeft twee mensen aangehouden in de woning in Heesselt waar op 27 maart een Belgische vrouw overleed tijdens een detoxkuur. Het gaat om de bewoner van het pand waar de vrouw werd aangetroffen en een vrouw zonder vaste woon- of verblijfplaats. Lees meer.



BENZINE EN OLIE | De prijs van ruwe olie is weer bijna op het niveau van voor de Russische inval, maar de benzineprijs blijft hoog. ,,De consument merkt lagere inkoopprijzen pas als allerlaatste’’, zegt directeur Paul van Selms van United Consumers.



GROOT GELD GEPOMPT IN ELEKTRICITEITSNET | Netbeheerder Liander investeert fors om het elektriciteitsnetwerk in Gelderland te verbeteren. De capaciteit daarvan is nu niet groot genoeg, waardoor onder meer woonwijken geen aansluiting kunnen krijgen. Ook moeten zonneparken worden uitgesteld. De komende jaren trekt Liander bijna 800 miljoen uit voor verbeteringen in de provincie. Lees meer.



POLITIE WAARSCHUWT VLUCHTENDE MAN MET SCHOTEN | Het dorp Hoog-Keppel is in de nacht van zondag op maandag opgeschrikt door een wilde achtervolging die eindigde op een akker langs de Jonker Emilweg. De politie loste twee waarschuwingsschoten om een 22-jarige man uit Doesburg aan te houden.

DUITSLAND LEVERT ZWARE WAPENS | Na forse kritiek toont de Duitse regering zich bereid om zware wapens te leveren aan Oekraïne. Vanochtend verklaarde Annalena Baerbock (de Groenen) dat de Duitse regering niet alleen afweersystemen en ander defensief geschut gaat leveren, maar ook zware wapens, zoals tanks. ,,Er is geen tijd meer voor praten, het is tijd voor creativiteit en pragmatisme.”



OEKRAÏNE-UPDATE | Het gesprek tussen de Oostenrijkse bondskanselier Karl Nehammer en de Russische president Vladimir Poetin, maandagmiddag in de buurt van Moskou, was ‘heel hard’ en ‘heel open’. Dat zei Nehammer na afloop, meldt Kronen Zeitung. Lees bij in ons liveblog.



WEZEN IN POLITIEBUREAU KESTEREN | Tot een paar jaar geleden werden aan de Nedereindsestraat in Kesteren processen-verbaal getikt, geboefte even vastgezet. Nu trappelen er kindervoeten in het oude politiebureau, sieren tekeningen de muren: zijn er kamers gevuld met boxen. Gastvrijheid, is het sleutelwoord. Lees de reportage en bekijk de video.

LAADPAALKLEVER RISKEERT BOETE | Wie zijn elektrische auto parkeert bij een openbare laadpaal, moet het voertuig onmiddellijk weghalen als de batterij vol is. Wie dat niet doet, riskeert een boete van 95 euro. En dan maakt het niet uit hoe lang de auto al volgeladen aan de stekker staat. Dat heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden bepaald. Lees meer.



MAN DIE DINANT (14) DOODDE IN SUPERMARKT HOORT 10 JAAR CEL EISEN | J. (24) uit Groningen stak op zondag 6 juni 2021 even voor 15.00 uur Dinant Paré dood. De tiener werd liggend op de grond meerdere keren met een mes gestoken in onder meer zijn borst en rug, en ook geschopt. J. heeft bekend. Hij verkeerde in een psychose en Paré was een willekeurig slachtoffer, zo zei hij in de rechtbank.



BOER ZOEKT VROUW, DE NABBBEL | Hoe ongemakkelijk was het deze week op de boerderij? Sloegen de vonken over? En wat stoorde ons in Boer zoekt vrouw? Lees het hier.



MARIEKE PAKT RUST | Marieke Elsinga gaat het de komende tijd rustiger aan doen en legt per direct haar werkzaamheden tijdelijk neer. Radiopartner Mattie Valk speelde het audiobericht van Elsinga af in hun populaire ochtendshow. Hij benadrukte na de boodschap van Marieke dat ze niet kampt met een burn-out, maar dat dat op deze manier juist voorkomen wordt.



VERKRACHTING IN BRABANTS DORP | De politie meldt dat er zondagavond een vrouw is verkracht op het Kerkepad in Bakel. Het gaat om een vrouw uit het dorp. Lees meer.



BANG VOOR ‘MONSTER’ VAN EEN WARMTEPOMP | Een warmtepomp van bijna drie meter hoog en twee meter breed in de achtertuin. Henk Nennie (63) en tientallen van zijn buren vrezen dat hun tuin én uitzicht straks verpest wordt door het ‘gevaarte’. ,,Mijn tuin gaat dan naar de kloten.”



THE PASSION KOMT ERAAN | Bezoekers van het centrum van Doetinchem kunnen er sinds vandaag letterlijk niet meer om heen: hier, aan de achterzijde van de Catharinakerk, speelt zich donderdagavond The Passion af.



WAT HEEFT ‘PILATUS’ MET DIDAM? | Sabri Saad El Hamus (64) speelt donderdagavond op het Doetinchemse Simonsplein de rol van Pilatus in The Passion. Voor de geboren Egyptenaar is het een terugkeer naar deze regio. 44 jaar geleden viel hij namelijk voor een Didamse schone. ,,Als een blok.” Lees meer.

DREUN VOOR ERNSTIG ZIEKE EVERT (37) | Hij hoopte zó dat er een wonder zou gebeuren, maar het tegendeel blijkt waar. ‘Grote vriendelijke reus’ Evert heeft te horen gekregen dat hij nog slechts een krappe maand te leven heeft. Muis verwierf bekendheid met een foto waarin hij in tutu met zijn dochter op de arm staat. Hij liet de foto maken een duidelijke boodschap achter te laten voor zijn kinderen.



LUUK IS (WEER) DE HELD | Na weer een belangrijke goal voor Barcelona zondagavond in de uitwedstrijd tegen Levante (2-3) komen de Spaanse kranten vandaag superlatieven te kort om de heldenrol van Achterhoeker Luuk de Jong dit seizoen te beschrijven: ,,Zijn hoofd is een juweel.”



