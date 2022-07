Nieuws gemist? Duizenden blikken bier op snelweg • Overleden motorrijder komt uit Arnhem

DOODSBEDREIGINGEN | Na doodsbedreigingen via mail en social media werkt BBB-leider Caroline van der Plas voorlopig vanuit huis. Werkbezoeken staakt ze de komende week. ‘Als ik weg ben, zit mijn zoon alleen thuis’.

ARNHEMSE MOTORRIJDER | De man die woensdagavond om het leven kwam bij een aanrijding op de Randweg in Woudenberg is een 22-jarige Arnhemmer. Dat maakt de politie donderdagochtend bekend op Twitter.

Zomerschool | Waar de meeste kinderen juist lang hebben uitgekeken naar de vakantie, is dat voor de Oekraïense kinderen in Montferland niet het geval. Zij leren de hele zomer door op een speciale zomerschool met lessen in hun eigen taal.

VOETBALTALKSHOWS | RTL en Talpa komen beiden met een voetbaltalkshow op maandag- en vrijdagavond bij de start van de competitie, begin augustus. Een opmerkelijke zet, aangezien er een fusie aanstaande is tussen de twee zenders.

VERDACHTE MOORD PETER R DE VRIES | De 27-jarige man die dinsdag in Helmond werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de moord op misdaadverslaggever Peter R. de Vries (64), in juli vorig jaar, is op vrije voeten gesteld. Hij blijft wel verdachte in het onderzoek, meldt het Landelijk Parket. Politie en justitie vermoeden dat de 27-jarige man deel uitmaakt van een criminele organisatie die tegen betaling geweldsklussen uitvoert.

F1 COUREUR STOPT | Sebastian Vettel is bezig aan zijn laatste maanden als Formule 1-coureur. De Duitser, viervoudig wereldkampioen in de belangrijkste raceklasse, neemt na dit seizoen afscheid. Dat maakte hij voorafgaand aan de Grand Prix van Hongarije bekend.

ELEKTRISCHE FIETS | Als hij voor de zoveelste keer met een lege elektrische fiets naar zijn huis in Wijthmen fietst, is voor Rens van Gurp de maat vol. Hij kan nooit de batterij van zijn fiets ergens veilig opladen, dus ontwerpt hij zijn eigen duurzame oplaadstation. Vanaf vandaag prijkt de zogenaamde Hive ’n Drive op de hogeschool Windesheim in Zwolle. Eerder plaatse Van Gurp er al één in Rijssen. En de rest van de regio lonkt.

DWANGSOM | Manege Agnietenhof in Elst moet binnen zes weken 350 ton asfaltgranulaatverharding van een koepaadje verwijderen. Zo niet, moet het bedrijf een dwangsom van maximaal 25.000 euro moet betalen.

BLIKKEN BIER | Een vrachtwagen met 96.000 blikjes bier is donderdagochtend opengescheurd bij Waardenburg. Dat gebeurde op de verbindingsweg van de A2 naar de A15 in de richting van Gorinchem.

GEVLUCHT UIT ZIMBABWE, NU BIJ EUROGAMES | De lesbische Sikhanyisiwe Ngwenya – ‘zeg maar Ska’ – (45) was een populaire voetbalster in Zimbabwe. Tot ze moest vluchten, omdat ze in een speech voor het parlement opkwam voor homoseksueel Afrika. Deze week doet ze mee aan de EuroGames, een groot lhbtiq+-sportevenement in Nijmegen. ,,Ik was mijn leven niet veilig.”

Volledig scherm Sikhanyisiwe Ngwenya - roepnaam Ska - is een lesbische topvoetbalster uit Zimbabwe. © Gerard Verschooten

MAX WIL MINDER RACES | Dat Max Verstappen toe is aan vakantie, had hij eerder deze week al laten blijken. Tijdens de persconferentie voorafgaand aan de Grand Prix van Hongarije benadrukte hij dat nog maar eens. Maar hij gaat niet op het strand liggen, als de zomerstop maandag aanbreekt. ,,Minder races.” Het was het even bondige als veelzeggende antwoord van Max Verstappen op een ongebruikelijke vraag uit de persconferentie voorafgaand aan de Grand Prix van Hongarije. Of hij wilde aangeven wat hij zou veranderen aan de Formule 1 als hij één ding kon kiezen.