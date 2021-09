Nieuws gemist? Duizenden demonstranten lopen mee met protestmars in Nijmegen en man op straat neergestoken in Ede

UNMUTE US | Zo'n 3.500 demonstranten liepen zaterdagmiddag mee met de protestmars Unmute Us in Nijmegen. Oom 14.00 uur startte het protest op de Waalkade. Ook in andere steden in Nederland gingen mensen vandaag de straat op om opnieuw te protesteren tegen de coronamaatregelen in het uitgaansleven en de evenementenbranche. In totaal namen 150.000 mensen deel aan de protestacties.

VERVUILENDE FABRIEKEN | Volop commotie in Nijmegen. De asfaltcentrale waarvan omwonenden vermoedden dat-ie gevaarlijk voor hun gezondheid is, blijkt inderdaad te veel giftige stoffen uit te stoten. Vele tientallen jaren zijn er zorgen. Over de vele kankergevallen. Over de vieze lucht die over woonwijken waait. En over de overheid die daar niets tegen doet, zelfs ontkent dat er iets aan de hand is.

EINDELOZE ZOEKTOCHT | Gezocht: een woning voor de driejarige Casper. Zijn ouders Marcos Pinilla (34) en Lianne de Vries (37) uit Renkum zijn al anderhalf jaar op zoek naar een koophuis dat aangepast kan worden voor hem, maar ze kunnen niets vinden. De situatie begint nijpend te worden omdat Casper te groot is om de trap op te dragen. ,,We moeten echt verhuizen. Maar voor ons budget van 400.000 euro is geen huis te krijgen.’’

Volledig scherm Marcos en Lianne met Casper op de stoep van hun huidige woning in Renkum © Rolf Hensel

PARODIE VERWIJDERD | NRGY Music, het platenlabel van de Nederlandse zanger Mart Hoogkamer, heeft ervoor gezorgd dat een Belgische parodie van zijn hit Ik Ga Zwemmen offline is gehaald. Het populaire Ik Ga Padellen is momenteel niet meer te zien op YouTube, tot groot ongenoegen van de grappenmakers in kwestie.

PIERSONPODCAST | In een vierdelige podcast spreekt journalist en historicus Jasper van Gruijthuijsen met oud-kraker Jan Frank Gerards (63) over de gewelddadigste krakersrel ooit in Nederland: de Piersonrellen in Nijmegen. Vanaf deze zaterdag staat deel II van de Piersonpodcast online.

DROOMRENTREE | Cristiano Ronaldo heeft met twee goals bij zijn rentree voor Manchester United in het duel met Newcastle United (4-1) het feest rond zijn terugkeer op Old Trafford met goud omrand. De Portugees kwam aan het eind van de transferperiode over van het Italiaanse Juventus. Eerder speelde hij van 2003 tot 2009 al voor de club uit Manchester.

11 SEPTEMBER | De aanslagen op 11 september, twintig jaar geleden, veranderden het leven van de Nederlander Rudi Dekkers voorgoed. Zijn vliegschool leidde twee van de kapers op. Hij verloor zijn gezin, werk en reputatie, en werd drugscrimineel. Maar hij leidde de FBI wel naar Osama bin Laden. In een documentaire vertelt hij hoe 9/11 hem achtervolgt.

BRUGGETJE WERELDBEROEMD DOOR 9/11 | Kort na de aanslagen van Al Qaida in Amerika, deze zaterdag twintig jaar geleden, werd een fietsbruggetje in Ede wereldnieuws. Jongeren van Marokkaanse afkomst stonden er te juichen. Of toch niet? De beeldvorming is hardnekkig.

STEEKINCIDENT EDE | Op de Rembrandtlaan in Ede heeft zaterdagavond een steekincident plaatsgevonden. Een man werd daar midden op straat meerdere keren gestoken door een andere man. Waarom hij dat deed is nog niet bekend. De dader is na een inval van een arrestatieteam opgepakt. Het slachtoffer is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht.

Volledig scherm Steekpartij midden op straat in Ede © Persbureau Midden Nederland