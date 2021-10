Nieuws gemist? E-bikeconflict duurt voort; kabinet houdt formatiedebat en Vitesse wil vol uitvak NEC en heeft extra kaarten Tottenham

Volledig scherm Voor de negende keer in één jaar is er een aanslag gepleegd in het mysterieuze e-bikeconflict. Een woning aan de Gerrit van Durenstraat in Nijmegen is beschoten. © Persbureau Heitink

KOGEL DOOR RAAM Voor de negende keer in één jaar is er een aanslag gepleegd in het mysterieuze e-bikeconflict. In de nacht van maandag op dinsdag is een woning aan de Gerrit van Durenstraat in Nijmegen beschoten. Bewoners van de straat zijn geschokt. ,,Dit is behoorlijk beangstigend.”

Een criminoloog noemt het ‘niet zo gek’ dat dit soort dingen gebeuren. De georganiseerde misdaad heeft de afgelopen 50 jaar kunnen professionaliseren, zegt hij. ,,We hebben de criminaliteit veel te lang door laten etteren.’’

VEEL ZIEKMELDINGEN OP WERK Het aantal mensen dat zich ziekmeldt op het werk is weer helemaal terug op het niveau van voor de coronacrisis. De verwachting is dat de aantallen oplopen. Voor een griepgolf later dit jaar wordt gevreesd, maar de oproepen voor de griepprik zijn naar 6 miljoen mensen onderweg.

DATALEK Het datalek bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen blijkt nog omvangrijker dan gedacht. Een hacker heeft toegang gekregen tot 530.000 mailadressen. Hij eiste voor de buitgemaakte gegevens losgeld. Dat was volgens de HAN een veelvoud van het bedrag van 10.000 euro dat tot dusver circuleerde.

REMKES EN KOOLMEES VVD’er Johan Remkes en D66-minister Wouter Koolmees zijn vandaag in het debat over de formatie voorgedragen als nieuwe informateurs. Zij moeten de inhoudelijke onderhandelingen tussen VVD, D66, CDA en ChristenUnie in goede banen gaan leiden.

D66-leider Sigrid Kaag zegt dat de onderhandelingen over een nieuw kabinet met VVD, D66, CDA en ChristenUnie ‘niet makkelijk worden’. ,,En het is ook niet zeker of het lukt’’, voegt ze eraan toe in een debat over de formatie. Kaag kondigt aan dat D66-minister Wouter Koolmees niet terugkeert in een volgend kabinet. Lees hier meer.

VITESSE Vitesse verkoopt extra kaarten voor de clash met Tottenham Hotspur. De club verhoogt de capaciteit van het stadion voor het duel in de Conference League op 21 oktober. Voor de derby in Nijmegen tegen rivaal NEC zijn 500 tickets beschikbaar. De Arnhemse club gaat voor een vol uitvak.

