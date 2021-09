Nieuws gemist? Edes varken ontsnapt keer op keer en wordt Trump opnieuw president?

Is het je vandaag niet gelukt al het nieuws te volgen? Geen probleem! De Gelderlander zet elke dag de belangrijkste berichten op een rij. Dit is een selectie van het nieuws van maandag 27 september.

VARKEN OPZOEK NAAR EIKELS Een varken dat keer op keer ontsnapt uit een weiland zorgt voor onrust in Ede. Het dier verlaat sinds kort telkens het Veldhuizerbos en trotseert zelfs het schrikkeldraad dat om het terrein heen is gespannen. ,,Dit is een serieus probleem aan het worden. Het maakt mensen bezorgd.”



MONA KEIJZER VERLAAT POLITIEK Mona Keijzer verlaat de politiek. Na haar openlijke coronakritiek afgelopen weekeinde werd ze al ontslagen als staatssecretaris, maar nu keert ze ook niet terug in de Tweede Kamer. De CDA-fractie vindt dat haar afwijkende opvattingen niet te verenigen zijn met de partijkoers en vroeg haar om te vertrekken. Dat doet ze, Keijzer geeft haar zetel terug. ‘Maar ik blijf CDA’er’.

LUISTERTIP De woningnood staat door een landelijk woonprotest deze maand weer hoog op de politieke agenda. Veertig jaar geleden zorgde de kraakbeweging daar ook voor, onder meer door een gewelddadige confrontatie met de overheid. In het laatste deel van de Piersonpodcast vertelt activist Jan-Frank Gerards over de strijd van toen en slaat hij een brug naar het huidige activisme.

MEER COMAZUIPERS IN ZIEKENHUIS De heropening van de jongerenkroegen heeft afgelopen weekend meteen gezorgd voor meer comazuipen. Het Nijmeegse Radboudumc was in de nacht van zaterdag op zondag drukker dan normaal met de behandeling van mensen met een alcoholvergiftiging.

RECONSTRUCTIE Café Moeke in Nijmegen was het enige café in Nederland dat dit weekend dicht moest omdat QR-codes niet zouden zijn gecontroleerd. Agenten dreigden zelfs personeelsleden te arresteren.



TRUMP FOR PRESIDENT? De voormalige Amerikaanse president Donald Trump (75) wil meedoen aan de presidentsverkiezingen van 2024 in de Verenigde Staten, mits zijn gezondheid het toelaat. Dat vertelde Trump tijdens een interview op de conservatieve Amerikaanse zender Real America’s Voice.



DOUWE BOB ZEGT TOUR AF Douwe Bob heeft zijn tournee van dit najaar afgeblazen omdat hij het niet eens is met de coronaregels. De zanger vindt het ‘discriminatie’ dat het publiek bij de zalen sinds zaterdag wordt gevraagd om een coronatoegangsbewijs en daar wil hij ‘niet aan meedoen’, zegt hij in een video op Instagram.

OPGESCHRIKT DOOR AARDBEVING Grote zware dreunen, een hoop gerinkel en geschud. Ad en Cora Verbeek (69 en 65) waren net een dag op vakantie op het Griekse eiland Kreta toen ze maandagmorgen werden opgeschrikt door een zware aardbeving. ,,Er klonk luid gegil. Alles was aan het schudden. Net alsof er een bom ontplofte. Echt flink heftig hoor.’’

INHAALSLAG NATUUR? De bladeren vallen dit jaar misschien wel drie weken later van de bomen dan vorig jaar. En er zijn nog veel meer bloemen in bloei dan eerst. ,,De natuur lijkt dit jaar wat meer de normale routine te volgen.’’ Of hoe een wat natter jaar de natuur weer op orde brengt?



OMTZIGT KRITISCH OP ONTSLAG KEIJZER Heeft Pieter Omtzigt gelijk dat het ontslag op staande voet van staatssecretaris Mona Keijzer in strijd is met het staatsrecht? Staatsrechtsdeskundigen zijn verdeeld.

Download dan onze nieuwsapp voor je iPhone of Android telefoon en zet notificaties aan.