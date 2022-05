Nieuws Gemist? Een viersterrenhotel voor....papegaaien; en in dit Europese land krijgen vrouwen vanaf nu menstruatieverlof

BEJAARDE BRABANDER SLAAT EX MET ZWEEP | Een 85-jarige man uit Bergen op Zoom moet als het aan het OM ligt 5,5 jaar de cel in. Hij sloeg in juni vorig jaar zijn ex-vrouw tientallen keren met een rijzweep. De vrouw overleefde het, maar liep ernstig en blijvend letsel op.

JE CRYPTO STORT IN | Het was gooi- en smijtwerk op de cryptomarkt deze week. Bitcoin en andere cryptomunten leden gevoelige koersverliezen. Beleggers zagen de waarde van hun beleggingen met miljarden dalen. En dit is waarom

EEN HOTEL VOOR...PAPEGAAIEN | Wie in Boven-Leeuwen omhoog kijkt en een geelblauwe ara voorbij ziet vliegen, hoeft niet de dierenambulance te bellen. Het is Mero, een van de vogels van Meriana en Rob van Os. De twee zijn de eigenaren van een heus papegaaienhotel. Hoe dat er uit ziet? Nou, zo.

ARNHEMS KNOOPPUNT AFGESLOTEN | Rijkswaterstaat waarschuwt er al weken voor, maar vanaf vrijdagavond is knooppunt Velperbroek in Arnhem voor alle verkeer afgesloten voor wegwerkzaamheden. Rijkswaterstaat brengt nieuw speciaal asfalt aan van APN in Nijmegen. Daarover is ophef over mogelijke stankoverlast bij de productie.

MENSTRUATIEVERLOF | De Spaanse regering staat op het punt om een nieuwe wet goed te keuren die vrouwen met ernstige menstruatieklachten het recht geeft om elke maand minstens drie dagen ziekteverlof te nemen.

GIRO D’ITALIA: ACHTERHOEKER WINT ETAPPE | Koen Bouwman heeft de zevende etappe van de Giro d’Italia gewonnen. De Nederlander van Jumbo-Visma was de sterkste in de spint van een kopgroepje met daarbij Tom Dumoulin en Bauke Mollema.

Volledig scherm Koen Bouwman wint de zevende etappe © REUTERS

BEGRAFENIS LOOPT UIT DE HAND | In Jeruzalem is geweld losgebarsten rond de begrafenisstoet van de doodgeschoten Al Jazeera-journalist Shireen Abu Akleh (51). In een video is te zien hoe Israëlische politieagenten charges uitvoeren op Palestijnen die de grafkist dragen. Daardoor viel de kist van Abu Akleh bijna op de grond.

LIEKE MARTENS NAAR PARIJS | Lieke Martens gaat FC Barcelona na vijf jaar verlaten, weet de Franse krant Le Parisien. De aanvalster van het Nederlands vrouwenelftal speelt komend seizoen voor Paris Saint-Germain.

BLOTE KONT OP STRAAT | Stel je voor: op een zonnige zomerdag in Staphorst rijdt dé Google Streetview-auto langs. In een opwelling besluit je om je broek te laten zakken en je achterste aan de camera te tonen. Iemand treft het aan en het gaat viraal. Vol met de blote billen in beeld. Wat moet de buurt daar wel niet van denken? En wat doe je er vervolgens tegen?