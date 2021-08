Nieuws gemist? Eerbetoon op rampplek; coronatest op campus en overschot aan zwijnen

Is het je vandaag niet gelukt al het nieuws te volgen? Geen probleem! De Gelderlander zet elke dag de belangrijkste berichten op een rij. Dit is een selectie van het nieuws van zaterdag 14 augustus.

EERBETOON OP PLEK DRAMA Tientallen mensen zijn vrijdagavond naar de N813 bij Wehl gekomen om het noodlottige ongeval van twee Achterhoekse vriendinnen (19 en 22 jaar) te herdenken. Zij werden donderdagmiddag na een vermissing in een auto in de bosjes langs de weg gevonden.

Volledig scherm Op de plek van het drama in Wehl kwamen vrienden en familie bijeen. © theo kock persfotografie

OVERSCHOT AAN ZWIJNEN Deze maanden wordt op de Veluwe een recordaantal wilde zwijnen afgeschoten. Jagers als Leendert Houweling moeten de klus klaren. Het is een opdracht die hij met gemengde gevoelens uitvoert, blijkt tijdens een avond jagen in het bos. ,,Ik bepaal zelf of ik de trekker overhaal.”

FATALE RUZIE De dodelijke schietpartij vrijdagavond in Huissen is het dramatische gevolg van een ruzie in de relationele sfeer. Dat vertellen buurtbewoners. Ook zouden agenten die middag al een gesprek hebben gevoerd met de verdachte.

Volledig scherm Grote consternatie in Huissen na de schietpartij. © Persbureau Heitink

CORONATEST OP DE CAMPUS De HAN (Hogeschool Arnhem nijmegen) is met de GGD in gesprek om de 37.000 studenten in Nijmegen en Arnhem in de gelegenheid te stellen zich op de campus te laten testen op corona zodra de colleges weer als vanouds van start gaan. HAN-baas Rob Verhofstad legt in dit verhaal uit hoe het zit.

Volledig scherm Rob Verhofstad . © Rolf Hensel

JONGENS MET NAGELLAK Glanerbrug is een ouderwets dorp, nog niet zo ver om jongens met nagellak te accepteren. Dat zei eigenaar Radjen Lochan van de Jumbosupermarkt in het dorp deze week. Het was de reden dat medewerker Lars ten Caat niet meer met gelakte nagels achter de kassa mocht. Maar is het wel zo dat de Glanerbruggers daar niet klaar voor zijn?

EENS MANTELZORGER, ALTIJD MANTELZORGER? Even op adem komen met een vakantie: veel mantelzorgers lukt het niet. Het regelen van vervangende zorg is een administratieve dagtaak, dat kan er niet óók nog bij, ze zijn vaak al zo moe. Soms willen ze de zorg ook niet loslaten. ,,Weggaan levert enorme angst op: herkent mijn partner mij nog als ik thuiskom?”

Volledig scherm Mantelzorger Ellen van der Gulik-Hutter met haar moeder. © Olaf Kraak

EK-KAMPIOEN UIT LEUTH Leuth is apetrots. Mountainbiker Jeroen van Eck uit Leuth heeft namelijk vrijdagavond in het Servische Novi Sad de Europese titel veroverd in de sprintdiscipline Eliminator. Na vijf races (kwalificatie, achtste finale, kwartfinale, halve finale en finale) op en rond de kasteelheuvel van Novi Sad was de 28-jarige Leuthenaar de sterkste van het hele deelnemersveld.

VROUW EN ZOON VERLOREN De stilte in huize Nederstigt in Etten is oorverdovend. Het verdriet voelbaar. In een maand tijd verloor echtgenoot Jan zijn vrouw Dorien en zijn zoon Koen aan een zeldzame spierziekte. En toch vindt hij dat het tijd is om met een verslaggever van De Gelderlander te praten over zijn vrouw en zoon, zijn verdriet, zijn onzekere toekomst.