Nieuws Gemist? Eerste coronavaccin voor Nederland goedgekeurd en forse kritiek op zorgverleners in onderzoek naar dood Robert

Het is zover. Het Europese geneesmiddelenbureau EMA heeft het coronavaccin van Pfizer en BioNTech goedgekeurd. Daarmee is het Amerikaans-Duitse vaccin het eerste dat gebruikt mag worden op de Europese en dus ook Nederlandse markt. Het vaccin is goedgekeurd voor gebruik bij mensen van 16 jaar en ouder.

Een 63-jarige man uit Elst, die vrijdagmiddag op de kruising van De Kist met De Bouwing/Van Hallstraat werd aangereden, is aan zijn verwondingen overleden. De man werd vrijdag in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht en is daar aan zijn verwondingen bezweken. Het onderzoek tegen de 22-jarige chauffeur, een pakketbezorger uit Elst, loopt nog.

Zorgverleners hadden eerder in kunnen én moeten grijpen in de zaak van Robert Dönnges. De 27-jarige, die veelvuldig kampte met psychoses, stierf begin dit jaar in een instelling voor begeleid wonen in Wageningen. Dat gebeurde tijdens een incident waarbij ook begeleiders gewond raakten. Dat medewerkers van de Regionale Instelling voor Beschermend en Begeleid Wonen (RIBW), zorgorganisatie Pro Persona en de gemeente Wageningen eerder konden én moesten ingrijpen, blijkt nu uit nieuw onderzoek.

Volledig scherm De politie doet onderzoek bij Pro Persona in Wageningen. Inzet: Robert Donnges. © Sven Menschel/Eigen foto

Na een gezellige wandeling met een vriendin en de honden door het bos in het Renkums Beekdal begon labrador Storm zich wel erg vreemd te gedragen. Een vergiftiging door cannabis werd de hond afgelopen weekend bijna fataal. Baasje Saskia Weijman uit Wageningen is bezorgd: ,,Er lopen daar erg veel honden en kinderen.’’ Waarschijnlijk heeft Storm iets gegeten aan het einde van het hondenlosloopgebied in het bos, nabij het pad dat evenwijdig loopt aan de Schaapsdrift. Wat dat is geweest?

Volledig scherm Hond Storm (rechts) met baasje Saskia Weijman en hond Jill op de achtergrond. © Sven Menschel

Woont de familie Meiland illegaal in een deel van hun woonboerderij in het Achterhoekse Hengelo? Het lijkt er sterk op, gezien de woorden van Martien Meiland in het SBS-programma Linda’s Wintermaand, zondagavond. Hoewel maandag niemand wil vertellen hoe het precies zit, heeft het er alle schijn van dat de Meilandjes de regels overtreden met het apart bewonen van verschillende delen van de boerderij. De familie betrok het ruim 9 ton kostende optrekje in augustus. Martien woont sindsdien in de grote boerderij, zijn vrouw Erica woont in het kleinere deel ernaast.

Het RIVM meldt vandaag 11.212 nieuwe positieve coronatests, het laagste aantal in vijf dagen en 1.834 minder dan gisteren. Maar die terugval is logisch: in het weekend wordt er veel minder getest. De gebruikelijke ‘lage’ besmettingscijfers op maandag ten spijt behoren Rhenen en Veenendaal tot de gemeenten die als de ergste brandhaarden van het land moeten worden gezien. Naast die twee is er nog geen handvol andere gemeenten met omgerekend ook meer dan 1000 besmettingen per 100.000 inwoners (per week).



Benieuwd hoe het zit in jouw gemeente? Check het in onze kaart:

