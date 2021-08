Nieuws gemist? Eerste evacués aangekomen in Heumensoord, en de vaccinatiegraad in Nederland stokt

EERSTE VLUCHTELINGEN IN NIJMEGEN De eerste bus met Afghaanse evacués is rond 16.00 uur aangekomen bij de noodopvanglocatie Heumensoord in de bossen bij Nijmegen. In deze bus die vanuit het Marine Etablissement Amsterdam naar Heumensoord kwam zaten 21 van de 70 Afghaanse vluchtelingen die vandaag naar Nijmegen komen. Lees hier alles over hun aankomst in Nijmegen.