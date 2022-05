Nieuws gemist? Eerste tropische dag is een feit • Tanken toch weer duurder en duurder

SCHIETPARTIJ NIJMEGEN De politie heeft vier verdachten aangehouden voor de schietpartij van gistermiddag in Nijmegen. Hierbij raakte één persoon gewond. Een paar uur eerder werden hij en zijn broers op pad gestuurd voor een paar lamskoteletjes. Zijn vader deed op deze site zijn verhaal.

CORONAKRITIEK Een medewerker van de Nijmeegse ouderenzorginstellingvrouw De Waalboog deelde sinds maart 2020 berichten over het coronabeleid en vaccinaties via LinkedIn. Daarin stond ze lijnrecht tegenover de zorginstelling die het Covid-19-beleid van de overheid volgde. De vrouw werd ontslagen en dat was terecht stelt de rechtbank in Arnhem.

MOLOTOVCOCKTAIL De brand die vorige maand in meubelzaak Arowonen aan de Boulevard Heuvelink in Arnhem woedde, is vermoedelijk door twee mensen aangestoken. Zij sloegen eerst een gat in het raam, waarna ze een brandbaar voorwerp - mogelijk een molotovcocktail - naar binnen wierpen.

Volledig scherm Meubelzaak Arowonen na de brandstichting. © Rolf Hensel

KONING IN SCHAARSBERGEN Koning Willem Alexander was vandaag in Schaarsbergen. Hier liet hij zich bijpraten over de patrouillesystemen, wapens en mortieren die het Nederlandse leger gebruikt, onder meer in Roemenië ter afschrikking van de Russen. Ook leidde hij zelf een ontruimingsoefening.

FREEK DE JONGE HEEFT CORONA Freek de Jonge heeft corona. De 77-jarige cabaretier heeft om die reden drie aankomende voorstellingen van zijn show Goden, helden, slachtoffers en nabestaanden moeten annuleren, valt te lezen op zijn Facebookpagina.

Volledig scherm Foto ter illustratie © ANP / ANP

TROPISCH De eerste tropische dag is een feit. In het Limburgse Arcen steef het kwik naar 30,1 graden. Dat staat in schril contrast met morgen, als in de middag zware onweersbuien worden verwacht en het in het oosten zelfs flink kan waaien, regenen en hagelen. Het KNMI heeft daarom code geel afgegeven.

LOCH NESS ,,Hij zwom heel langzaam. Een klein Loch Ness-monster leek het wel’’, zegt Mark Ligtenbarg (53). Hij zat op een terras toen hij de meerval in de jachthaven in Zuthpen zag zwemmen. Direct pakte hij zijn telefoon en maakte een filmpje. En terecht, want het is best uniek dat de vis zo dicht op het wateroppervlakte zwemt.

BEKENDE TIKTOKKER OVERLEDEN Lucas Cornelissen (20) kwam vannacht om het leven toen hij met zijn scooter in het water terecht kwam van de Dommel in Den Bosch. Verschillende hulptroepen werden opgeroepen, maar het was al te laat. Veel mensen kennen Cornelissen van het sociale medium TikTok. Daar had hij bijna 154.000 volgers en op Instagram bijna 20.000. Op sociale media stromen de condoleances inmiddels binnen.

WERKZAAMHEDEN JOHN FROSTBRUG Bereid je voor op files in Arnhem, want in de zomervakantie is de Arnhemse John Frostbrug zeven werken afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Tijdens die klus wordt ook het drukke Airborneplein in het hart van de stad onder handen genomen.

ALCOHOL EN LACHGAS Wijchen voert een verbod in op het gebruik van alcohol en de verkoop en het gebruik van lachgas in de openbare ruimte. Een wijntje drinken op het terras mag nog wel. ,,Het gaat erom dat de handhavers tools krijgen om op te treden als er sprake is van overlast of van een dreiging van overlast’’, zegt Marijke van Beek, burgemeester van Wijchen.

Volledig scherm Foto ter illustratie. © ANP / ANP

GEHEIMZINNIG Pretpark Walibi krijgt een nieuwe achtbaan, maar ze doen er nog wat geheimzinnig over. Het zou gaan om een zogenoemde enkelspoorachtbaan: een stalen constructie met slechts één rail voor de karretjes. Mocht het inderdaad om dit specifieke model gaan, dan is dat een Europese primeur.

TANKEN Van de korting op belasting op benzine is bij veel tankstations nog weinig te merken. De gemiddelde prijs voor een liter Euro 95 ligt deze week alweer op 2 euro 15. Benzine zou toch goedkoper worden? En gaat die prijs nog verder stijgen? Het loont niet eens meer om naar Duitsland te rijden.