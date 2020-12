Nieuws gemist? Eerste vaccin in januari en eigenaresse hond Tommy doet aangifte tegen de politie

CORONAVACCIN De eerste coronavaccinatie kan plaatsvinden op 8 januari 2021, als het vaccin Europees wordt goedgekeurd. Dat schrijft coronaminister De Jonge in een Kamerbrief.

Vanaf maandag 4 januari worden de eerste uitnodigingen verstuurd. De eerste groep die wordt opgeroepen bestaat uit medewerkers van verpleeghuizen, gehandicaptenzorg, wijkverpleging en gemeentelijke zorgondersteuners. Wie een uitnodiging ontvangt, kan telefonisch een afspraak maken. In een later stadium kan dat ook digitaal.

HOND TOMMY De eigenaren van hond Tommy gaan aangifte doen tegen de politie. De familie vindt het ‘onbegrijpelijk dat Tommy op deze manier is gemolesteerd’. Tommy raakte zwaargewond in februari tijdens een actie van het arrestatieteam in Duiven.

De politie maakte vanochtend bekend dat de agenten de geweldsregels niet hebben overtreden, en dat zij de hond onder controle moesten brengen.

,,Tommy zat gewoon kwispelend voor zich uit te kijken toen hij voor het eerst werd getaserd. Er was geen enkele dreiging vanuit Tommy en dus geen reden om toen een taserapparaat in te zetten”, stelt advocaat Machteld Roethof namens de familie.

Volledig scherm Hond Tommy van Quincy Damsté is gemolesteerd door agenten bij een inval. © Erik van ’t Hullenaar

CORONAKAART Het coronavirus grijpt nu zo flink om zich heen, dat in een aantal gemeenten meer nieuwe besmettingen zijn gevonden dan ooit tevoren. Dat geldt onder meer voor Neder-Betuwe, Doetinchem en Heumen, terwijl ook in Nijmegen weer een flinke besmettingspiek te zien is.

In die stad waren de afgelopen dag voor het eerst sinds de piek van de tweede golf eind oktober weer meer dan 100 besmettingen op één dag. De toename in de regio past in de lijn van het landelijk cijfer: volgens het RIVM zijn er het afgelopen etmaal 12.844 nieuwe besmettingen bijgekomen in Nederland, een nieuw dagrecord.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

TOESLAGENAFFAIRE Met een ‘sorry’ komen premier Mark Rutte, minister Eric Wiebes en voormalig minister Lodewijk Asscher niet weg, als het aan Kristel de Waal ligt, moeder van negen kinderen uit het Achterhoekse Westendorp. ,,Opstappen, alle drie”, zegt De Waal over de ministers die onder vuur liggen door het vernietigende rapport over de toeslagenaffaire dat donderdag naar buiten kwam.

Volledig scherm Familie De Waal uit Westendorp. © Marjan Laban

LASTENVERLICHTINGEN Het loonstrookje ziet er door lastenverlichtingen die het kabinet doorvoert vanaf januari wat positiever uit. Werkenden houden, afhankelijk van hun inkomen, tot ruim 2 procent meer over. Dat melden minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) en staatssecretaris Hans Vijlbrief (Financiën).

JORT KELDER Het populaire programma Dragons’ Den wordt dit jaar gepresenteerd door Jort Kelder. Eerder nam Sander Schimmelpenninck de presentatie op zich, maar vandaag maakte omroep WNL zijn opvolger bekend.

BRANDJE BIJ DEMONSTRATIE Bij het gemeentehuis aan de Raadhuisstraat in Doetinchem is gedemonstreerd tegen de laatste coronamaatregelen. Daarbij werden midden op het plein onder meer hooibalen in brand gestoken. De spontane demonstratie was niet toegestaan.

Volledig scherm Bij een demonstratie op het Raadhuisplein in Doetinchem, zeer vermoedelijk tegen de nieuwe coronamaatregelen, zijn hooibalen in brand gestoken. © Ron V Media

Wil je nooit meer nieuws missen uit jouw regio en daarbuiten?

Download dan onze nieuwsapp voor je iPhone of Android telefoon en zet notificaties aan. Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.