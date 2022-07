Nieuws gemist? Eeuwenoude bomen bedreigd door bosbrand en rat in slabak restaurant

ZWARTE CROSS De Zwarte Cross is in overleg met boeren over acties tijdens het evenement. De vrees bestaat dat het festival anders verstoord zal worden door protesterende boeren.

POMPEKLINIEK Minister Frank Weerwind voor Rechtsbescherming (D66) heeft zijn zorgen geuit over de snelle uitbraak van de twee tbs’ers uit de Nijmeegse Pompekliniek eind juni. Toch hoeft de kliniek voorlopig geen rekening te houden met extra maatregelen of een reprimande van de minister.

Volledig scherm Luciano D. en Sherwin W. © Paul Rapp

TOUR Magnus Cort Nielsen heeft de tiende etappe in de Tour de France gewonnen. De Deen die in de eerste dagen vooral naam maakte door telkens in de aanval te rijden was in een sprint net iets sterker dan Nick Schultz. Dylan van Baarle maakte ook deel uit van de kopgroep, maar kwam tekort.

BOSBRAND Een bosbrand in natuurpark Yosemite in de Amerikaanse staat Californië bedreigt een bos van zeldzame sequoia’s. Brandweerlieden beschermen de soms tweeduizend jaar oude bomen door ze constant vochtig te houden.'

Volledig scherm A giant sequoia in the Mariposa Grove remains unscathed in the Washburn Fire that is burning in Yosemite National Park near Wawona, California, U.S. July 11, 2022. © REUTERS

MANGROVE Hoera! De mangrove van dierenpark Burgers’ Zoo in Arnhem bestaat precies vijf jaar. Van de geboorte van een zeekoe tot een een miereninvasie, dierverzorgers als Koos Panjer stuiten tot op de dag van vandaag nog op uitdagingen in de overdekte hal. ,,Verrek, dat ding eet vlinders.”

RAT Je zult maar een broodje gyros willen bestellen en een rat in de slabak van het restaurant tegenkomen. Een filmpje van zo’n voorval werd de afgelopen dagen veelvuldig gedeeld op sociale media. Het blijkt te gaan om een Grieks restaurant in de Mall of the Netherlands in Leidschendam.

TINDERMOORD De 27-jarige Thomas R. geeft toe dat hij in maart de 21-jarige Amerikaanse studente Mieke Oort in een studentenwoning in Leeuwarden om het leven heeft gebracht. Dat bevestigde zijn advocaat Robert Snorn, in aanloop naar een eerste pro-formazitting die vandaag plaatsvond.

De nabestaanden van Mieke willen niet denken aan een andere straf dan een levenslange gevangenisstraf, zegt hun advocaat Sébas Diekstra. ,,Ze zijn sceptisch over het Nederlandse rechtssysteem.”

Volledig scherm Mieke Oort © Mag gebruikt van familie

AANGIFTE Tweede Kamerlid Nilufer Gündogan gaat aangifte doen tegen Gideon van Meijeren wegens opruiing en aanzetten tot geweld, zegt ze tegen deze site. Aanleiding is een speech waarin de FvD’er aangeeft onder welke omstandigheden boeren geweld mogen gebruiken. Strafrechtadvocaten denken dat de aangifte kans van slagen heeft.

Volledig scherm Gündogan/Van Meijeren © ANP Bewerking