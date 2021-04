Nieuws gemist? Eigenaar stationskiosk Arnhem jaagt overvaller zaak uit en arbeidstekort dreigt in Achterhoek

Is het je vandaag niet gelukt al het nieuws te volgen? Geen probleem: De Gelderlander zet elke dag de belangrijkste berichten op een rij. Dit is een selectie van het nieuws van donderdag 15 april.

OVERVALLER DREIGT MET SCHROEVENDRAAIER De stationskiosk van Velperpoort in Arnhem is donderdagmiddag overvallen. De dader dreigde met een schroevendraaier. De eigenaar van de kiosk heeft de overvaller zijn zaak uit gewerkt.

MEER DAN MILJOEN CORONADODEN IN EUROPA Het aantal nieuwe coronagevallen is afgelopen etmaal fors gestegen, maar dat komt deels door een technische storing eerder in de week. De storing is verholpen en tussen woensdagochtend en donderdagochtend zijn 8797 vastgestelde besmettingen geregistreerd. Lees hier al het coronanieuws.

Volledig scherm De Achterhoek komt arbeidskrachten tekort. Bedrijven trekken er weg. © theo kock persfotografie

KRIMPREGIO ACHTERHOEK Bedrijven trekken weg uit de Achterhoek als er niet snel duizenden arbeidskrachten bijkomen. Als er niks gebeurt, is er in 2030 naar schatting een tekort van 27.000 arbeidskrachten. Vooral in de zorg en techniek zijn er duizenden mensen nodig. Wie zorgt er straks nog voor oma in het verzorgingshuis?

QUARANTAINEWET EN BOETE Reizigers die terugkeren uit een land waar het risico op een coronabesmetting hoog is, moeten binnenkort bij aankomst in Nederland verplicht in quarantaine. Bij overtreding kan een boete worden opgelegd, deze wordt waarschijnlijk 95 euro. Dat staat in een wetsvoorstel waaraan minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) al enige tijd werkt.

SPREEKKOOR VEROORDEELD Een groep Vitesse-aanhangers die woensdagavond bij een sfeeractie op de John Frostbrug in aanloop naar de bekerfinale Ajax-Vitesse, zondagavond, ‘Hamas, hamas, Joden aan het gas’ scandeerde, wordt fel veroordeeld. Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem noemt ze in een reactie ‘lafhartige haters’. Een vooraanstaand lid van de Joodse gemeenschap in Arnhem is er zelfs helemaal overstuur van.

Volledig scherm De sfeeractie van Vitesse-supporters op de John Frostbrug woensdagavond kreeg vandaag nog een staartje. © Rolf Hensel

GEEN STRAF NA SPRAAKMAKENDE DOOD De 27-jarige Robert Dönnges uit Wageningen kwam op februari om het leven nadat hij door medewerkers van de instelling waar hij woonde en door de politie in bedwang werd gehouden. Dat was echter ook hard nodig omdat hij op dat moment in een heftige psychose verkeerde, concludeert het Openbaar Ministerie. Zij vervolgen daarom niemand voor zijn dood.

OMHOOGGEVALLEN ARTIEST Kijkers ergerden zich mateloos aan de Nijmeegse volkszanger Dave van Well, die te zien was in het tv-programma Ik geloof in mij. Hij leek volgens hen een omhooggevallen artiest die zijn afkomst was vergeten. Maar dat beeld klopt niet, zegt Dave nu. ,,Ik ben gewoon Dave van Well. Ik zing op feestjes. Ik wil gewoon die microfoon in mijn jatten hebben.”

Volledig scherm Dave van Well liet niet zo'n beste indruk achter met zijn deelname aan het programma 'Ik geloof in mij' © Foto: Bert Beelen

BIJZONDER FIETSPAD Vier meter, en 95 centimeter om precies te zijn. Zo lang - of eigenlijk kort - is het fietspad aan de kruising van de Spinbaan met de C. Missetstraat in Doetinchem. Het zou hiermee wel eens het kortste fietspad van Nederland kunnen zijn.

DAG NA BRAND GAANDEREN Een dag na de grote brand bij een meubelmakerij in het Achterhoekse Gaanderen zit de schrik er nog goed in bij bewoners van het dorp. Van de loods die gisteren in lichterlaaie stond is weinig meer over en in de woonwijk rondom het pand hangt nog altijd een zure brandgeur. De vlammen hebben hun sporen nagelaten, ook bij omwonenden.