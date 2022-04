Nieuws gemist? Eigenaar vermiste anaconda kan slang ophalen uit vriezer en drugslab vol explosieven en wapens gevonden in woonhuis

DONEERACTIE | De Waddinxveense Mathilde Beverloo- de Rooij verloor binnen twee jaar haar oudste zoon en haar man. Een deze week gestarte doneeractie om haar te ondersteunen bracht in vier dagen ruim 230.000 euro op. Zo waren er meer acties in de regio waarbij er na diep menselijk leed veel geld werd opgehaald.

SYWERT-DEAL | Een flink deel van de Tweede Kamer beschouwt minister Hugo de Jonge (CDA) als dealmaker voor de mondkapjes van Sywert van Lienden. De Jonge mag na excuses aanblijven, maar is nog lang niet verlost van de kwestie. De huidige minister voor Volkshuisvesting week weinig af van zijn vooraf bepaalde marges van het mea culpa. In het kort: De Jonge erkent dat hij meer had moeten melden over zijn appcontact met en over Van Lienden, maar nee, hij bemoeide zich echt niet inhoudelijk met de miljoenenorder.

OEKRAÏNE | Het dodental door de raketaanval op een treinstation met een paar duizend vluchtelingen in de Oost-Oekraïense stad Kramatorsk, vrijdagmorgen, is opgelopen tot zeker 50, onder wie 5 kinderen. Dat meldt gouverneur Pavlo Kirilenko van de regio Donetsk op sociale media. Volgens hem raakten minstens 87 mensen gewond en verkeren velen in kritieke toestand.

SALMONELLA | De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) waarschuwt voor kruidenmixen van Albert Heijn en PLUS waar citroengras in zit, omdat die mogelijk salmonella bevatten. Mensen die het al hebben gekocht, kunnen het product terugbrengen en krijgen dan het aankoopbedrag terug.

ONGELUK | Bij een ernstig ongeval op de N214 ter hoogte van Wijngaarden is vrijdag een automobilist om het leven gekomen. Kort voor 11.30 uur botsten een Tesla en een vrachtauto frontaal op elkaar tussen het benzinestation en de Wijngaardsesteeg.

DRUGSLAB | De schrik zit er goed in aan de Maarsbergseweg in het buitengebied van Leersum. Achter een woonhuis werd woensdagavond een drugslab aangetroffen vol explosieve stoffen, drugs en wapens. ,,Ik moet er niet aan denken wat er had kunnen gebeuren.’’

Volledig scherm In één van de schuren werd een drugslab gevonden. © Mel Boas

SALMONELLA | De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) waarschuwt voor kruidenmixen van Albert Heijn en PLUS waar citroengras in zit, omdat die mogelijk salmonella bevatten. Mensen die het al hebben gekocht, kunnen het product terugbrengen en krijgen dan het aankoopbedrag terug.

EREDIVISIE | Henk Fraser is na dit seizoen definitief de trainer van FC Utrecht. De overgang is op een haar na rond, zo bevestigen bronnen. Fraser, nu nog trainer van Sparta Rotterdam en eerder bij Vitesse, heeft er nooit een geheim van gemaakt graag in De Galgenwaard te willen werken.

WINDMOLENS | Door de afhankelijkheid van Russisch gas wordt de zoektocht naar alternatieve energie urgenter. Bijvoorbeeld windenergie. Maar levert een windmolen wel genoeg energie om zijn eigen productie, transport, bouw en onderhoud terug te verdienen?

GASTGEZIN | Gert en Corrie waren in 1993 gastgezin voor Joegoslavische vluchtelingen en dat zou hooguit een paar maanden duren, maar de vluchtelingen bleven anderhalf jaar bij hen in huis. De belangrijkste les: ,,Behandel de mensen uit Oekraïne die bij je komen logeren niet als gasten.”

ANACONDA | Gezocht: de eigenaar van een slang. Signalement: anaconda. Vindplek: de Havenkade in het Gelderse Elburg. Dit is de niet alledaagse oproep van Amivedi gisterenmiddag. En waar de slang gebleven is? In de vriezer in Harderwijk. Wie zijn twee meter lange gele anaconda mist, kan het dier in bevroren toestand ophalen. De wurgslang is in de vriezer gestopt, nadat hij uit de jachthaven van Elburg is gevist vandaag. Het dier overleefde het koude water van de jachthaven niet.

GIRLS DAY | De technieksector barst van de mannen, maar juist aan vrouwen is grote behoefte. Alliander in Duiven hoopt dames al in een vroeg stadium enthousiast te krijgen en nodigde daarom donderdag zestig middelbare scholieres uit voor de ‘Girls Day’.

ESMEE | Olivier van de G. (32) heeft Esmee (14) uit Hazerswoude-Rijndijk gedood in een opwelling tijdens een stoeipartij. Dat is althans wat volgens hem gebeurde op 30 december. Het lichaam van het meisje zou hij vervolgens in een ‘waas’ hebben verplaatst.

EFTELING | Parkeren onder 12.000 zonnepanelen: Efteling bouwt giga-overkapping en wil over 8 jaar energieneutraal zijn. Als alle panelen zijn geplaatst en de stekker in het stopcontact zit, wekt de Efteling voortaan zo’n twintig procent van zijn elektriciteitsgebruik zelf op met zonne-energie.

AANGIFTE | Jaimie Vaes heeft aangifte gedaan tegen haar ex-partner Lil Kleine. Dat vertelde ze donderdagavond in de talkshow Khalid & Sophie. Het was de eerste keer dat Vaes publiekelijk haar verhaal deed, nadat een maand geleden een filmpje opdook waarin de rapper haar zou hebben mishandeld. ,,Ik denk dat dit wel nodig was, hoe heftig ook, om uit deze situatie te komen.”

TBS | Vanwege volledige ontoerekeningsvatbaarheid ontslag van alle rechtsvervolging. Geen straf dus, maar wel een maatregel voor de 33-jarige Poolse arbeidsmigrant die op 1 december 2020 in Rheden molotovcocktails naar de politie gooide en met een bijl inhakte op een agent. De rechtbank veroordeelde de Pool vrijdag tot tbs met dwangverpleging. Een langdurige intensieve behandeling is noodzakelijk. Ook moet hij drie agenten ruim 5000 euro betalen.

RUSSISCHE VLAG | De Russische vlag aan de toren van de voormalige dorpskerk in Moerstraten, is weggehaald. Daarmee lijken de bewoners van de kerk, die sinds 2014 in particuliere handen is en wordt gebruikt als woonhuis, gehoor te hebben gegeven aan de oproep van burgemeester Han van Midden.