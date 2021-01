Nieuws gemist? Eigenaresse zorgboerderij zou seks hebben met cliënten en verdachte doodschieten Mustapha gepakt

Is het je vandaag niet gelukt al het nieuws te volgen? Geen probleem, De Gelderlander zet elke dag de belangrijkste berichten op een rij. Dit is een selectie van het nieuws van zaterdag 10 januari.

Het aantal sterfgevallen door corona steeg met 139, tegenover 89 op vrijdag. 21 van de overleden mensen komen uit deze regio. De meeste slachtoffers vielen in Maas en Waal met 3 in Beuningen, 3 in Wijchen, 2 in Druten en 1 in West Maas en Waal. Ook in het nabijgelegen Nijmegen (5) en Heumen (1) zijn mensen aan corona overleden. In Veenendaal (4), Cuijk (1) en Doetinchem (1) vielen ook coronadoden te betreuren. Waar het aantal nieuwe coronabesmettingen landelijk opnieuw is gedaald, blijft dat in de regio schommelen.

Volledig scherm Recherche in het appartement na schietpartij met dodelijke afloop in Lankforst 44e straat. © Foto: Bert Beelen

De politie heeft een 49-jarige Nijmegenaar aangehouden voor betrokkenheid bij de dood van de 37-jarige Mustapha, die afgelopen dinsdagmiddag om het leven kwam bij een schietpartij in een flat in Nijmegen. Hij wordt verdacht van doodslag of moord, zo meldt de politie. Bij zijn aanhouding, in het Noorden van het land, is een vuurwapen aangetroffen.

De politie Arnhem heeft zaterdagmiddag ingegrepen bij een tuinfeestje in de Arnhemse binnenstad. Op het feest werden de geldende coronaregels volgens de politie niet in acht genomen door de aanwezige feestvierders. Volgens de politie waren er al een hoop feestgangers gevlucht voordat de agenten arriveerden op het feest.

Volledig scherm Een ree die in Berg en Dal een dwarslaesie opliep toen hij op een hek knalde tijdens een achtervolging door een loslopende hond. De ree slaagde erin onder het hek door te kruipen. Aan de sporen in de bladeren is zijn doodstrijd te zien. Jachtopziener Marcel Kamps verloste het dier uit zijn lijden. © Marcel Kamps

Jachtopziener Marcel Kamps heeft dinsdag in Berg en Dal een einde gemaakt aan een gruwelijk tafereel door een ree met een dwarslaesie uit zijn lijden te verlossen. Het tweede genadeschot in een week tijd dat hij tot zijn afschuw moest afvuren omdat een ree was opgejaagd door een loslopende hond. ,,Ik ben woedend.’’ De jachtopziener roept hondenbezitters op hun dieren onder controle te houden. In een maand tijd overleden vier reeën bij een achtervolging door een loslopende hond. Twee van die incidenten waren in een gebied waar de hond moet zijn aangelijnd. De baasjes hebben zich niet gemeld.

Het KNMI waarschuwt weggebruikers die zaterdagavond op pad willen voor gladheid door bevriezing van natte weggedeelten. De waarschuwing geldt voor het hele land behalve de Waddeneilanden. Pas zondag zal de gladheid in de loop van de ochtend verdwijnen. Zaterdagochtend gold zelfs code oranje.

Volledig scherm President Donald Trump. © REUTERS

Terwijl zijn aanhangers bezig waren met dodelijke rellen in het Capitool, had president Donald Trump andere zorgen. Hij belde een Republikeinse senator in het belegerde Congresgebouw in een ultieme poging de verkiezingsoverwinning van de aankomende president Joe Biden te saboteren. Dat meldt nieuwszender CNN.

Vanwege twee zedendelicten moet de voormalige eigenaresse Ellen R. (38) van zorgboerderij Vergeet-Me-Nietjes in Wichmond zich dinsdag voor de rechter verantwoorden. Ze zou seks hebben gehad met twee van haar cliënten, van wie een minderjarig was.