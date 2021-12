Nieuws gemist? Eindelijk een regeerakkoord, blunder bij loting Champions League en Nederland nog altijd in de ban van Max

MAXMANIA | Het was natuurlijk the day after the night before. Na een sensationele race kroonde onze landgenoot Max Verstappen zich gistermiddag tot wereldkampioen Formule 1. Een waar volksfeest volgde, en dat duurde tot in de late uurtjes. Een dag later sluimerde de euforie nog na, behalve bij het team van Mercedes. Zij overwegen juridische stappen om het eindresultaat van gisteren om te draaien.

MEEVALLER VOOR VITESSE | Het was ook de dag waarop de Nederlandse voetbalploegen te horen zouden krijgen wie hun tegenstanders zouden worden in de Europese toernooien. In de Voetbalpodcast van De Gelderlander werd al flink gespeculeerd wie de tegenstander van Vitesse zou worden. Dat werd uiteindelijk het Oostenrijkse Rapid Wien. Een meevaller, gezien de clubs die Vitesse had kunnen loten.

LOTING CL OPNIEUW DOOR BLUNDER | Een bizarre situatie deed zich voor tijdens de loting voor de achtste finales van de Champions League. Na een eerste loting, waarbij Ajax werd gekoppeld aan het Italiaanse Internazionale, moest de loting door een blunder van de UEFA opnieuw. Bij de tweede keer kwam de Portugese topclub Benfica uit de koker rollen voor Ajax.

TOCH NOG EEN REGEERAKKOORD | Op de valreep werd deze maandag 13 december ook nog een historische dag voor de Nederlandse politiek. Na 271 dagen van slepende onderhandelingen is het regeerakkoord af. Daarmee is een nieuw kabinet aanstaande: VVD, CDA, D66 en ChristenUnie hebben een principedeal.

TOCH VERLENGDE KERSTVAKANTIE? | Ook op de valreep kwam het nieuws dat basisscholen serieus rekening moeten houden met een week eerder kerstvakantie. Het OMT raadt nu voor de derde keer aan om de vakantie te vervroegen, een deel van het kabinet neigt ernaar het advies ditmaal wel op te volgen. Dat bevestigen bronnen op het Binnenhof. Veel ouders zullen daar niet blij mee zijn. De meeste ouders zijn namelijk tegen een verlengde kerstvakantie.

VERBOD OP POKÉMONKAARTEN | De vrije school in Nijmegen heeft Pokémonkaarten per direct verboden. Volgens de leiding van de basisschool zorgen de kaarten voor te veel onrust. Als leerlingen na een waarschuwing toch weer worden betrapt met de kaarten, moeten ze die inleveren. ‘Het ruilen van Pokémonkaarten is geen spel meer, te vaak speelt geld een rol’, zegt de schoolleiding.

POLITIE ZOEKT NAAR ERCAN | De zoektocht naar de vermiste Ercan Özturk (29) uit Apeldoorn komt mogelijk snel tot een ontknoping. De politie zocht maandag in een bosperceel in Schalkhaar naar het lichaam van de man. Dat gebeurde na een anonieme tip met informatie dat het lichaam van Özturk daar begraven zou zijn.

SPOOKFLAT IN TIJDEN WONINGNOOD: HOE KAN DAT? | Het is een spookcomplex. Van de 22 appartementen in het flatgebouw aan de Van Schaeck Mathonsingel in hartje Nijmegen is bijna de helft onbewoond. Tien staan er leeg, de eerste sinds begin 2019. De laatste twee kwamen een half jaar geleden vrij, na het overlijden van twee oudere bewoners. ,,Bizar”, zeggen omwonenden. Zeker in deze tijd van woningnood.

