Nieuws gemist? Emotionele Lieke Wevers, een gans die ondersteboven vliegt en een zware aardbeving

GOUDEN BADLOE Kiran Badloe (26) domineerde het windsurfen de afgelopen jaren en ook in Tokio zagen de concurrenten vooral zijn rug. Het goud is nog even virtueel, maar staat als een huis. Ook de laatste olympisch kampioen in het plankzeilen is een Nederlander.

MISHANDELDE FRÉDÉRIQUE (14) De ernstige mishandeling van de 14-jarige Frédérique uit Amstelveen ‘staat niet op zich en legt een pijnpunt in de samenleving bloot’. Dat zegt haar moeder in een openbaar bericht op Facebook. De 14-jarige jongen uit Amstelveen die verdacht wordt van betrokkenheid bij de mishandeling zit nog vast. Hij wordt morgen voorgeleid. De politie sluit niet uit dat er meer verdachten worden aangehouden. Lees hier meer.

ZWARE AARDBEVING De zwaarste aardbeving sinds 1965 in de Amerikaanse staat Alaska heeft daar geleid tot evacuaties in het kustgebied. De beving had een kracht van 8,2 en werd gevolgd door een tsunamiwaarschuwing. De krant Anchorage Daily News bericht dat die alarmering is ingetrokken nadat tsunamigolven van minder dan 30 centimeter hoog de kust hadden bereikt.

EMOTIONELE WEVERS Lieke Wevers heeft tijdens de meerkampfinale geen indruk kunnen maken. De 29-jarige turnster, die als reserve aan het deelnemersveld was toegevoegd, worstelde met haar vorm en eindigde in de turnhal van Tokio als allerlaatste. Er kwamen bij haar veel emoties los.

GANS VLIEGT ONDERSTEBOVEN Zelf zag Vincent Cornelissen het pas in de auto, bij het bekijken van zijn opnames. Een gans die op de kop vloog. Een zeldzaam maar niet uniek verschijnsel. Er is zelfs een naam voor, Whiffling Goose. Hoe dat precies zit, lees je hier.

SCHULDEN Ruim 47.000 mensen in de regio hebben problemen met het afbetalen van leningen, bijvoorbeeld voor de aanschaf van een auto of een televisie. Ondanks de coronacrisis is dat aantal wel gedaald en hebben minder mensen schulden. In Arnhem zijn de problemen het grootst.

LICHAAM GEVONDEN In de Waal bij Deest is donderdagmorgen een lichaam gevonden. Het stoffelijk overschot is ter hoogte van de Waalbandijk aangetroffen. Zie onderstaande video.

HORNBACH BIJ NIJMEGEN Bouwmarkt en tuincentrum Hornbach komt definitief naar Nijmegen. Het van oorsprong Duitse concern mag een nieuwe winkel bouwen nabij de ovatonde bij Ressen. Concurrenten Praxis, Gamma en dierenspeciaalzaak De Bok in Bemmel zijn er niet in geslaagd de komst van de doe-het-zelf-gigant tegen te houden.

GESPRONGEN WATERLEIDING Bij duizenden tot tienduizenden huishoudens in de Liemers en de gemeente Rheden komt geen of minder water uit de kraan. Bij Ellecom is donderdagmiddag een waterleiding van het lokale waterproductiebedrijf gesprongen.