Nieuws gemist? Energiecentrale neergehaald met oorverdovende knal • Villa voormalige eigenaar GelreDome te koop

oorlog oekraïne LIVE | Rusland stuurt commandant van troepen in oosten Oekraïne de laan uit na dramati­sche verliezen

Rusland heeft de commandant van Russische troepen in onder meer het oosten van Oekraïne de laan uit gestuurd. Het ontslag van kolonel-generaal Alexander Tsjaiko is de jongste herschikking in de Russische legertop na een reeks militaire tegenslagen in het deels veroverde Oekraïne. Volg alle ontwikkelingen in ons liveblog.

16:55