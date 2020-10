Nieuws gemist? Gynaecoloog verwekte zelf 17 kinderen illegaal / Voor tweede keer huwelijk uit moeten stellen

Drugsdea­ler verraadt zichzelf door 105 te rijden en voelt zich vervolgens behandeld als een hond

15:18 NIJMEGEN - De politie heeft maandag een drugsdealer aangehouden die over de Graafseweg reed. De man verraadde zich volgens wijkagent Hans Zweers door 105 kilometer per uur te rijden waar 50 is toegestaan en bovendien rechts in te halen.