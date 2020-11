Nieuws gemist? Is het coronavirus op zijn retour; campagne zegt stop met uitschelden assistentes

TRAJECTCONTROLE Weggebruikers op de Pleijroute in Arnhem moeten vanaf maandag 16 november extra goed op hun snelheid letten. Die dag gaat de trajectcontrole op de drukke doorgaande weg aan. De installatie bewaakt vanaf dat moment 24 uur per dag de maximumsnelheid van 80 kilometer per uur op het traject.

Volledig scherm Jeroen Pauw © BNNVARA PAUW KOMT BINNEN Jeroen Pauw weet ook buiten de studio te scoren. Zijn nieuwe show Pauw Komt Binnen, waarin hij door het land trekt met een talkshowtafel, werd zondagavond door meer dan een miljoen mensen bekeken. De eerste aflevering van deze talkshow was vanuit het Radboudumc in Nijmegen.

Pauw, die in december afscheid nam van de late avond, zal zelf tevreden zijn met de score. De presentator vertelde zondag in het NPO Radio 1-programma De Perstribune dat hij het al ‘fantastisch’ zou vinden als er 500.000 mensen zouden kijken.

LOCKDOWN ACHTERHOEK Een regionale lockdown voor de Achterhoek is niet ondenkbaar, als het niet snel beter gaat met het aantal coronabesmettingen. ,,Als het nodig is, gaan we het doen”, zegt burgemeester Mark Boumans van Doetinchem. ,,Het is niet onlogisch om erover na te denken”, vult zijn collega Joost van Oostrum van Berkelland aan.

VAN HET AARDGAS AF Wat Jan en Els de Vaan uit Beugen wilden, was ‘onmogelijk’. Toch is het gelukt: hun jaren-zeventig-huis is van het aardgas af. Jan de Vaan, opgewekt karakter, 81 jaar, oud-politicus in de Brabantse Staten namens D66. Ingenieur van origine deed het. Op de geleidelijke manier.

CORONA OP RETOUR? De afname van het aantal nieuwe coronabesmettingen gaat in rap tempo door. In deze regio werden er ‘slechts’ 364 besmettingen gemeld. Zondag waren dat er nog 526. Ook het aantal ziekenhuisopnames neemt af.

Waren dat er afgelopen week dagelijks zo’n 10 ziekenhuisopnames gemeld, de afgelopen 24 uur werden er slechts 3 ziekenhuisopnamen geregistreerd in de regio’s Gelderland-Midden, Gelderland-Zuid, Maasland, de Achterhoek en op Utrechtse Heuvelrug.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Volledig scherm Campagne tegen agressie jegens doktersassistentes. © campagnebeeld UITGEKAFFERD Assistentes van huisartsen worden in toenemende mate agressief benaderd door patiënten. Ook worden ze steeds vaker telefonisch uitgekafferd. ,,Patiënten zijn soms echt heel gemeen’’, vertelt huisartspraktijkmanager Wendy Swelsen uit Oosterbeek. Om die reden zijn de huisartsen deze maandag een campagne gestart onder de noemer ‘Zorgwekkend’. Daarin roepen ze het publiek op zich fatsoenlijk te gedragen en de assistentes met meer respect te bejegenen.

IN DE VAL GELOKT Een man die afgelopen donderdagavond een date dacht te hebben, is in de val gelokt. In plaats van een vrouw waren er twee jongens afgekomen op zijn ‘date’ in Malden. De twee beroofden hem op de parkeerplaats langs de Kluissestraat van zijn mobiele telefoon.

GEVOLGEN CORONA Teun (26) heeft down, is doof én autistisch: leg dan maar eens uit dat door corona niks door kan gaan. Corona zet het leven van ons allemaal op de kop. Maar wat als je zoon het syndroom van Down heeft en daarnaast doof en autistisch is? Annemarie Kemperman-Wassink uit Doetinchem vertelt over haar Teun.

Volledig scherm Teun op zijn verjaardag. © Annemarie Wassink

Wil je nooit meer nieuws missen uit jouw regio en daarbuiten?

Download dan onze nieuwsapp voor je iPhone of Android telefoon en zet notificaties aan. Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.