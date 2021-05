Nieuws Gemist? Eredivisiekoorts stijgt bij NEC en rijexamen eindigt in nachtmerrie

Wil je nooit meer nieuws missen uit jouw regio en daarbuiten?

NEC-KOORTS | Slechts twee overwinningen is NEC verwijderd van een glorieuze terugkeer naar de eredivisie. Dus stijgt plotsklaps de NEC-koorts in de stad. Zeker nu de Nijmeegse eerstedivisionist in de halve finale van de play-offs, donderdagavond tegen Roda JC, waarschijnlijk eindelijk weer publiek mag ontvangen.



MAX VERDWIJNT VAN ZIGGO | Ziggo Sport raakt vanaf volgend jaar de uitzendrechten van de Formule 1 kwijt aan de Nordic Entertainment Group. Dat betekent een enorme aderlating voor de zender. De impact voor de kijker is nog onduidelijk.



BADJASZAAK | Een 38-jarige pakketbezorger moest zich vandaag voor de rechtbank verantwoorden voor de vermeende aanranding van een vrouw in badjas. Hij zou achter haar aan de woning in zijn gelopen nadat ze het glas water voor hem ging halen waar hij om had gevraagd, bleek vandaag tijdens de zitting. Hij geeft het voorval deels toe. Lees hier meer.



DIT CAFÉ OPENT NÓG NIET | Je kunt weer wat langer op het terras blijven zitten, dankzij de versoepelingen van de coronamaatregelen die donderdag ingaan. Maar nog steeds niet bij het populaire café Jos in Nijmegen-Oost, dat toch gesloten blijft. Eigenaresse Malu Evers: ,,Je hebt me even op een twijfelmoment te pakken.’’

Malu Evers op het terras van cafe Jos in Nijmegen.

CORONA-UPDATE | Het aantal coronapatiënten op de intensive cares van de Nederlandse ziekenhuizen is in 24 uur tijd met 35 afgenomen, van 681 tot 646. Dat is de grootste daling in tijden. Het RIVM heeft de afgelopen week 35.142 coronabesmettingen vastgesteld. Dat is een daling van 25 procent ten opzichte van een week eerder.



MET ÉÉN PRIK EUROPA IN | Eén prik is straks voldoende om een coronapaspoort te krijgen, melden ingewijden rond de EU-onderhandelingen. Het Europees Parlement en de EU-landen zijn het daar over eens geworden, klinkt het. Zo’n inentingscertificaat moet het reizen binnen de Europese Unie eenvoudiger maken.



PRIK-VOORDRINGERS SLAAN TOE | Brutaal voordringen voor een coronavaccin blijkt kinderlijk eenvoudig. Terwijl zestigplussers nog wachten op een prik, hebben tal van jonge mensen dankzij een leugentje of een kleine list al wel een eerste prik gekregen. Lees meer.



XL-VACCINATIELOCATIE | De komst van een extra XL-vaccinatielocatie is volgens de GGD Gelderland-Midden nodig om in juni Gelderlanders massaal te kunnen vaccineren tegen corona. Door de komst van grote hoeveelheden vaccins naar Nederland zullen er in de maand juni zo’n twee miljoen prikken per week worden gezet in Nederland.



ROUW OM AYLA (27) | De Friezin van geboorte kwam dit weekend om bij een brute aanslag. De auto waarin ze zat, werd met automatische wapens onder vuur genomen. Haar vriend Anis B. was het vermoedelijke doelwit van de aanslag. Hij kwam van jongs af in aanraking met justitie. ,,Ayla gaat gemist worden”, zegt een vriendin. Lees hier meer.



RELSCHOPPERS VRIJ | Vijf mannen die sinds vorige week woensdag in de cel zaten nadat ze waren opgepakt bij de rellen na afloop van de wedstrijd De Graafschap - Helmond Sport, zijn vandaag (dinsdag) op vrije voeten gesteld. Het is niet nodig hen vast te houden tot aan de rechtszaak, die staat gepland op vrijdag 28 mei.



RIJEXAMEN WORDT NACHTMERRIE | Het rijexamen van een 18-jarige Rijssenaar is dinsdagmorgen abrupt afgebroken. Door een ongeluk tijdens het afrijden in Almelo. Door de klap raakte de examinator gewond. Hij is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht.



KLIMAATALARM | Demonstranten van Klimaatcoalitie Arnhem hielden dinsdagmorgen een protestactie tegen Shell bij de oliecentrale in Arnhem. ‘Hier spelen ze mooi weer met allerlei (semi) groene technologie, die maar 5 procent van hun activiteiten uitmaakt, terwijl ze weigeren de overige 95 procent snel af te bouwen.’