Nieuws gemist? Ergernis over platleggen Gelders treinverkeer en oorverdovende donderklap laat ramen trillen

ONGEVACCINEERDEN IN DUITSLAND VERDER ONDER DRUK GEZET | De Duitse autoriteiten gaan ongevaccineerden verder onder druk zetten. Coronatests zijn vanaf 11 oktober niet meer gratis. Met de stap moeten ongevaccineerden worden overgehaald zich alsnog te laten inenten, melden Duitse media over het besluit van de regering in Berlijn en de zestien deelstaten. Lees hier het laatste coronanieuws.

INDRUKWEKKEND AFSCHEID VAN NOAH (16) EN ISAY (18) | IJsselstein is vanmorgen uitgelopen voor de verongelukte Gesser-jongens. Honderden mensen hebben bij Sportpark Groenvliet afscheid genomen van Noah (16) en Isay (18).

TREINVERKEER GELDERLAND EEN WEEK OP ZIJN GAT | De sporen en perrons van het Arnhemse Centraal Station liggen er deze week verlaten bij: vanwege geplande werkzaamheden rijdt er tot en met zondag geen enkele trein van, via of naar het station. Sommige reizigers reageerden geërgerd.

MASSALE STEUN VOOR BESCHIMPTE ELIS LIGTLEE | Ex-baanwielrenster Elis Ligtlee kreeg via social media flink wat kritiek op haar uiterlijk te verduren na haar tv-optreden als sportcommentator. Ze uitte haar pijn en verdriet daarover op Instagram en het publiek steekt haar nu massaal een hart onder de riem. ‘Je bent een powervrouw, een vrouw naar mijn hart’.

Volledig scherm Elis Ligtlee. © Kevin Hagens

KEREN STUDENTEN TERUG NAAR DE COLLEGEBANKEN? INTRODUCTIEFEEST HOE DAN OOK SOBER | Met nog drie weken te gaan tot het nieuwe studiejaar weet het hoger en wetenschappelijk onderwijs nog niet waar het aan toe is: mogen de hbo’s en universiteiten ouderwets open of zijn er toch nog beperkingen vanwege corona?

ZIJ DIE OM AFGHANISTAN GEVEN, VOELEN ZICH MACHTELOOS: ‘NEDERLAND, STUUR EEN VLIEGTUIG EN RED ONZE FAMILIE’ | Het oprukken van Taliban-extremisten in Afghanistan, en het onvermogen van de rest van de wereld om er iets tegen te doen leidt tot radeloosheid en boosheid bij hen die jarenlang in Afghanistan woonden en werkten. Zoals oud-agent Peter Metselaar uit Silvolde en schrijver Qader Shafiq.

Volledig scherm Een Afghaans kind dat met haar familie is gevlucht voor het geweld. © EPA

FRANKRIJK IN VUUR EN VLAM DOOR KOMST HEILIGE MESSI | De Fransen zijn door het dolle heen. Lionel Messi is definitief binnen. De Argentijn tekent na zijn medische keuring naar verwachting een tweejarig contract bij Paris Saint-Germain. Dat is fijn voor het Franse voetbal, maar ook voor het imago van de emir van Qatar.

CORONAKAART | Het aantal personen dat afgelopen week positief is getest op het coronavirus is flink gedaald ten opzichte van een week eerder. Het RIVM noteerde in de regio zo’n dertig procent minder besmettingen. In de regionale ziekenhuizen is een groei te zien.

Volledig scherm Het ongeluk gebeurde bij de Zandsestraat in Bemmel © Persbureau Heitink

JONGEN KOMT ONDER MAAIER TERECHT EEN RAAKT ZWAARGEWOND | Een 11-jarige jongen is dinsdagmiddag ernstig gewond geraakt in Bemmel. Hij viel met zijn grasmaaier in een sloot en kwam onder de machine terecht. Het ongeluk gebeurde in de buurt van de Bemmelse Zandsestraat.

OORVERDOVENDE ONWEERSKLAP LAAT RAMEN TRILLEN | Een oorverdovende knal. Zeker het noordelijke deel van Amersfoort kan het maandag aan het einde van de middag niet zijn ontgaan. Sommige ramen trilden zelfs en een enkeling dacht even aan een ontploffing. Toch bleek Moeder Natuur de boosdoener. ,,Zo’n enorme onweersdreun komt zeer zelden voor.”