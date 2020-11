Nieuws gemist? Estée naakt voor de camera en dertig jaar cel voor Nijmeegse huurmoordenaar

Is het je vandaag niet gelukt al het nieuws te volgen? Geen probleem, De Gelderlander zet elke dag het belangrijkste nieuws van de dag op een rij. Dit is een selectie van het nieuws van zondag 29 november.

PLOFKRAAK Omwonenden van de ontplofte pinautomaat in Westervoort willen de automaat niet meer terug. Het was al de tweede keer dat plofkrakers op die plek toesloegen, in zeven maanden tijd. ,,Zo’n harde knal was het, niet normaal. En kort daarop nog een.”

HUURMOORDENAAR De 23-jarige Dennie van der Z. uit Nijmegen moet dertig jaar de gevangenis in voor de moord op de Nistelrodese autosloper Henk Baum, acht brandstichtingen en twee granaataanslagen. De rechtbank in Den Bosch heeft die straf maandagmiddag opgelegd. De rechtbank spreekt in het vonnis over de ‘totale onverschilligheid’ van Van der Z. De Nijmegenaar is volgens de psycholoog en de psychiater die hem onderzochten ‘volledig toerekeningsvatbaar’.

HISTORISCHE AUTORIT Het Nederlandse automerk Spyker vestigde honderd jaar geleden een wereldrecord in uithoudingsvermogen. Precies honderd jaar later werd deze recordrit tussen Nijmegen en Sittard herhaald. Op de Markt in Gennep werd een tussenstop gemaakt. ,,Dit is nog het echte autorijden.”

Volledig scherm De Spykerrit. © Theo Peeters

STEEKPARTIJ VARSSEVELD De vrouw die ervan wordt verdacht zondagavond haar huisgenoot te hebben neergestoken in hun woning in Varsseveld, zit deze maandag nog vast. Zij wordt verdacht van mishandeling, laat de politie weten. Over de precieze aanleiding van de steekpartij laat de politie zich niet uit, maar de oorzaak lijkt te liggen in een ruzie in huiselijke sfeer.

CORONAKAART Het aantal coronabesmettingen is het afgelopen etmaal flink gedaald, ook vergeleken met vorige week maandag. Het RIVM meldt voor nu 4610 besmettingsgevallen, zo’n duizend minder dan gisteren toen er 5609 te noteren waren. In onze regio zijn grote verschillen te zien.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

UIT DE KLEREN Bloot voor brood. Zo heet de kalender die later deze maand uitkomt. Aan deze actie van en voor de horeca werkte ook Estée Strooker mee. De van tv bekende Arnhemse chef-kok moest ervoor uit de kleren. Ze zegt ‘nooit zo preuts’ te zijn geweest, maar kan zich vinden in de keuze van de initiatiefnemers om het vooral ‘verleidelijk en sexy’ te houden. ,,Ik doe mee omdat ik het leuk vind. Ik sport veel, ben trots op mijn lijf en sta graag voor de camera.”

AANLEG ZONNEVELD HERNEN Energiebedrijf Zonel Energy mag beginnen met de aanleg van een zonneveld bij Hernen. De Raad van State, ’s lands hoogste bestuursrechter, heeft het licht op groen gezet voor de bouw van zonnepark Kampbroek. De rechters gingen niet mee met de laatste poging van een groepje dorpsbewoners om de bouw van het complex tegen te houden. Eerder al stelde de rechtbank ik Arnhem dat het effect van de zonnepanelen op hun woongenot te verwaarlozen zal zijn.

Volledig scherm Foto ter illustratie. © ANP

EXTRA WAALBRUG De A2 tussen de knooppunten Deil en Vught wordt verbreed naar twee keer vier rijstroken. Daarvoor is een extra Waalbrug bij Waardenburg noodzakelijk. Ook wordt Knooppunt Deil aangepakt. De keuze van het Rijk, in samenspraak met de regio, zorgt voor duidelijkheid én de nodige onderzoeken. Lees hier meer over de plannen.