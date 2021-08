Nieuws Gemist? Evacuatie uit Kaboel komt op gang en Sieneke te zien in Expeditie Robinson

AFGHANISTAN-UPDATE Meerdere vluchten met tientallen mensen aan bood kwamen dit weekend vanuit Kaboel aan in Nederland. Daaronder zijn leden van het ambassadepersoneel. Lees bij in ons liveblog.



IN VLIEGTUIG BEVALLEN Een Afghaanse moeder is zaterdag aan boord van een Amerikaanse evacuatievlucht bevallen van een dochter. De vrouw kreeg weeën tijdens de vlucht. Kort nadat het C-17-vliegtuig landde op de Ramstein-luchthaven in Duitsland, werd haar kind geboren in het vrachtruim van het voertuig.



VERHAAL VAN EEN GEVLUCHT GEZIN De Nederlands-Afghaanse familie Shinwari wist afgelopen week Afghanistan ternauwernood te ontvluchten. De vader werkte voor de Afghaanse inlichtingendienst en liep gevaar. Zijn kinderen Hilla (20), Sahar (17), Madina (15) en Ahmad (9) waren hem in de zomervakantie vanuit Nederland komen opzoeken. Dankzij een Amerikaanse escorte van hun busje naar het vliegveld en een Franse militaire vlucht wisten de Shinwari’s uiteindelijk toch terug in Nederland te raken. Van Nederlandse kant kreeg de familie echter weinig steun, vertellen ze.

Volledig scherm Portret van Hilla Shinwari (20) met haar broertje en twee zussen. Vlnr: Madina (15), Ahmad (9), Sahar (17) en Hilla. © Foto: Erik van 't Woud

DOOD IN HUIS Terwijl al zijn buren dag in, dag uit hun leven leidden, lag Robert de B. (76) enkele meters van hen vandaan dood in zijn woonkamer. Het duurde 86 dagen voor hij werd gevonden. Niemand had hem gemist. Wat is het verhaal achter het eenzame einde van deze geboren en getogen Utrechter?



WIELRENNER VLIEGT UIT DE BOCHT Een wielrenner is zondagmiddag gewond geraakt bij een botsing met een auto. Het ongeluk gebeurde in het bosrijke gebied op de Bovenallee bij Velp. De wielrenner vloog rond 13.15 uur uit de bocht, waarna hij frontaal tegen een tegemoetkomende auto aanreed en op de voorruit belandde.



23 JAAR EN UITGEZAAIDE LONGKANKER Ze is pas 23 en heeft uitgezaaide longkanker. Voor Eva Kroot uit Tilburg en haar 10.000 volgers daarom geen gezellige, gefilterde plaatjes op Instagram, maar eerlijke foto’s en stukjes over chemokuren, scans en spannende uitslagen. ,,Het is zo fijn om te beseffen dat je niet de enige bent.”

Volledig scherm Eva Kroot. © Pix4Profs / Joris Buijs

CORONA-UPDATE Het aantal nieuwe coronagevallen begint langzaam weer op te lopen. In de afgelopen zeven dagen zijn iets meer mensen positief getest dan in de week ervoor. De toename bedraagt een kleine 4 procent. De bezetting in de ziekenhuizen blijft vrij constant. En nu het studiejaar weer van start gaat, verrijzen overal in het land vaccinatie- en testlocaties bij de onderwijsinstellingen. Lees bij in ons liveblog.



AUTOMOBILIST RAMT HUIS Een 24-jarige automobilist uit Lunteren is zaterdagavond tegen een woning aangereden op de Meulunterseweg in zijn dorp. De gevel raakte beschadigd. Mogelijk raakte de bestuurder van de weg, aldus een politiewoordvoerder, omdat hij onder invloed van alcohol was.

JONGEREN BOTSEN TEGEN ELKAAR Twee auto’s vol met jongeren botsten in de nacht van zaterdag op zondag frontaal tegen elkaar op de Edeseweg in Wekerom. De een gaf de ander geen voorrang, aldus de politie.



ARNHEMSE IS ANNE FRANK Aiko Mila Beemsterboer speelt Anne Frank in de nieuwe film ‘Mijn beste vriendin Anne Frank. De film van regisseur Ben Sombogaart gaat op 6 september draaien in de bioscopen. Lees haar verhaal en dat van Josephine Arendsen uit Beusichem, die vriendin Hannah speelt.



SIENEKE OP EXPEDITIE De Nijmeegse Sieneke is dit seizoen een van de kandidaten in de avontuurlijke spelshow Expeditie Robinson van RTL4. De eerste uitzending in de nieuwe reeks is komende zondag te zien. Lees meer.



OVERLIJDEN MANDY Bij café Shooters in Arnhem betuigen familie, vrienden en collega’s dit weekend hun steun aan de 20-jarige Mandy Huiskens. Zij overleed afgelopen dinsdag na de val van een paard. ‘Als iemand midden in de nacht autopech had, was het Mandy die meteen te hulp schoot.’

Volledig scherm Mensen staan stil bij het overlijden van Mandy. © DG

EREDIVISIE Het was niet het weekend van Vitesse: de Arnhemmers gingen vanmiddag in het eigen GelreDome met 0-3 onderuit tegen Willem II. Ook Ajax verspeelde punten tegen FC Twente door een goal van Arnhemmer Robin Pröpper, Feyenoord won dankzij twee treffers van oud-Vitessespeler Bryan Linssen van het Go Ahead Eagles van trainer Kees van Wonderen uit Bennekom.



WK BMX Niek Kimmann heeft zijn goede vorm van de Olympische Spelen meegenomen naar het WK. De 25-jarige BMX’er uit Lutten won in Arnhem overtuigend de race op het wereldkampioenschap. Bij de vrouwen ging de titel naar de 22-jarige Bethany Shriever uit Leytonstone, Londen. Ze eindigde voor de Nederlandse vrouwen Judy Baauw en Nijmeegse Laura Smulders.

