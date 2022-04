Nieuws Gemist? Excuses Kaag voor achterhouden rapport; Ten Hag naar Manchester en gasexplosie

WAT EEN KANJER | De 16-jarige Puk uit IJmuiden wordt al jaren gepest. Met een indrukwekkende examenstunt liet ze vanavond een onvergetelijke indruk achter bij haar pesters. Maar liefst vijfhonderd motoren begeleidden Puk namelijk naar haar eindexamenfeest.

KOOP JE EEN MOOIE URBAN ARROW, BLIJKT IE GESTOLEN | De Amersfoortse familie Sillem kocht voor duizenden euro’s een tweedehands bakfiets, die achteraf gestolen bleek te zijn. Vader Herman is woedend na de oplichting en zoekt zelf naar de daders: ,,Ik weet vrijwel zeker dat het een bekende van de politie is.”

KAAG REAGEERT OP GEHEIMHOUDEN RAPPORT | Na dagen radiostilte reageert de partijtop van D66 nu alsnog op de onthulling dat cruciale informatie rond de affaire-Van Drimmelen een jaar lang geheim bleef. Kaag en het partijbestuur bieden excuses aan, maar vinden dat ze kunnen aanblijven. ‘Ik heb niet doorgepakt, dat neem ik mezelf kwalijk’.

‘PURE STROOMDIEFSTAL’ | Zonnepanelen worden door de overproductie van stroom steeds vaker uitgeschakeld. Zoals in Wijchen: precies op het moment dat de zon op zijn hardst schijnt, leveren de zonnepanelen in de helft van de straat het minst op.

COCAÏNE IN PEUTERURINE ? | De hamvraag blijft onbeantwoord. Hoe kan een meisje van 2 cocaïne in haar plasje hebben? Veel van wat de Helmondse moeder vertelt is moeilijk verstaanbaar door haar snikken maar dit antwoord komt er luid en duidelijk uit: ‘Geen flauw idee. Absoluut niet.’

GENERAAL GARASHCHUKS STRIJD VANUIT NIJMEGEN | Hij is een generaal van 71 die Oekraïne ontvlucht is. Petro Garashchuk is immers ook opa. Vanuit Nijmegen zet hij de strijd voort. Dan maar diplomatiek. Petro Garashchuk (71) draagt twee dunne, blauw gekafte schriftjes bij zich in een polstasje. Dat is opmerkelijk als je bedenkt dat die schriftjes bij de spullen horen die hij in negentig minuten verzamelde toen hij zijn huis in Kiev verliet. Hij had de raketten gezien, de inslagen gehoord en het huis voelen trillen.

AKELIG ONGELUK | Een 77-jarige vrouw uit de Limburgse gemeente Leudal is donderdagmiddag om het leven gekomen bij een ongeluk in Winterswijk. De fietsster kwam in botsing met een tractor, op de parallelweg van de Misterweg ter hoogte van Miste.

FLAT ONTPLOFT DOOR ONTSNAPT GAS | Een doffe knal, gaslucht, stofwolk, bureaus die 10 centimeter de lucht in vliegen. Gevolgd door een enorme ravage en een diepe krater. De schade is nauwelijks te bevatten na de verwoestende gasexplosie in de flat aan de Weegschaal in Bilthoven. Van sommige woningen is niks meer over dan het keukengerei aan de muur.

LIEVER MEER VRIJE TIJD | De vijfdaagse werkweek is niet meer van deze tijd, vindt de helft van de werkenden. Vooral jongeren en hogeropgeleiden zijn er niet meer voor te porren, blijkt uit onderzoek van vacaturesite Indeed. We zijn al kampioen parttime werken en het aantal deeltijdwerkers zal eerder toe- dan afnemen, verwacht Arjan Vissers, data-specialist bij Indeed.

WIE KRIJGEN DE FESTIVALSUBSIDIES? | Gelderse subsidies voor kunstprojecten en festivals komen nog altijd vooral terecht in Arnhem en Nijmegen. Dat blijkt uit een overzicht van de nieuw vergeven subsidies in de provincie.

STEMMING BOEREN EXPLOSIEF | Bakken met geld zijn in aantocht voor de Brabantse landbouw. Maar blij zijn de boeren en tuinders er niet mee. Het gaat alleen maar over uitkopen en onteigenen, er wordt geen perspectief geboden aan de bedrijven die wél doorgaan, zo luidt de kritiek. ,,Er staat veel op het spel.”

LIBERATION-ROUTES DIDAM | 77 jaar na de bevrijding van Didam, Loil en Nieuw-Dijk zijn er ‘liberation routes’ te wandelen en te fietsen waarin wordt verwezen naar (het einde van) de Tweede Wereldoorlog. Donderdag werden de door de Oudheidkundige Vereniging Didam ontwikkelde routes gepresenteerd.

Volledig scherm Sigrid Kaag en generaal Garashchuk. © anp / bert beelen