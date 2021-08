Nieuws gemist? Explosie door crème brûlée-brander in hotel en graffiti-kladderaars teisteren kaaszaak

KLIMAATVERANDERING In zeker tweeduizend jaar tijd is het klimaat niet in zo’n rap tempo veranderd. De oorzaak is volgens de onderzoekers van het IPCC, het klimaatpanel van de Verenigde Naties, ‘onmiskenbaar’ de mens. Alleen drastische maatregelen, zoals een forse beperking van de uitstoot van broeikasgassen, kunnen voorkomen dat we te maken krijgen met extreme weersomstandigheden. ‘Code rood voor de mensheid’, schrijft de VN. Een zeer zorgelijk rapport, aldus Mark Rutte.

CEL VOOR PAKKETBEZORGER Pakketbezorger Tarik O. (19) moet, met aftrek van voorarrest, 7 jaar de cel in voor het opzettelijk doodrijden van Wijchenaar Sebastiaan (42). Ook kreeg de jonge Woerdenaar maandag tbs met dwangverpleging opgelegd van de rechtbank in Utrecht. Vader van het slachtoffer Rik Theloosen laat weten dat het voor de familie belangrijk is dat O. in ieder geval tbs heeft gekregen. ‘Maar de hoogste boom was niet hoog genoeg voor ons’

GRAFFITI BIJ DE KAASZAAK ‘Een 100 jaar oud pand, duizenden euro’s schade, nergens te verhalen. De aankomende weken weer ploeteren voor de hobby van een ander!’ De frustratie is groot bij eigenaar Roland de Wit van de bekende Nijmeegse kaashandel De Wit: zijn hele zijgevel is vol geklad met graffiti. ‘Hoe moet een kleine ondernemer in deze moeilijke tijd met dit soort acties nog overeind blijven!', schrijft de ondernemer op Facebook.

Volledig scherm Graffiti op de zijgevel van kaashandel De Wit in de Lange Hezelstraat in Nijmegen. © Eigen foto

MISHANDELDE FRÉDÉRIQUE Twee weken na haar zware mishandeling in Amstelveen, omdat ze niet wilde zeggen of ze een jongen of een meisje was, gaat het weer goed met de 14-jarige Frédérique. Ze heeft nog wel last van de gevolgen van haar gebroken kaak, neus en tanden maar ze ‘hangt weer lekker rond met haar vrienden en is bovenal de grote liefhebbende zus van haar drie broertjes en zusje’, meldt haar vader op sociale media.

EXPLOSIE IN DE KEUKEN Bij Hotel De Wageningsche Berg in Wageningen veroorzaakte een crème brûlée-brander maandagmiddag een ‘kleine explosie’. Er vielen door de ontploffing geen gewonden. Wel liep de keuken enige schade op. ,,De crème brûlée-brander stond naast een kookplaat of in ieder geval dichtbij een vlam van het fornuis. Hierdoor is de brander opgewarmd en geëxplodeerd", aldus de woordvoerder van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid.

Volledig scherm Brandweerlieden doen onderzoek bij het hotel bij de Wageningsche Berg. © AS Media

HUIS VOOR 200.000 EURO Een slordige 410.000 euro. Dat is de gemiddelde verkoopprijs van een bestaande woning. In een jaar tijd stegen de huizenprijzen met gemiddeld 20 procent. Waar kan je nog wat kopen met een modaal salaris? En wat krijg je voor 200.000 euro?

CORONA-BABYBOOM Alle hens aan dek bij verloskundigen en de kraamhulp. Mede dankzij corona zit Brabant namelijk midden in een babyboom. En de piek komt nog. In iedere maand van 2021 werden tot nu toe aanzienlijk meer baby’s geboren dan een jaar eerder. ,,Laatst hadden we drie bevallin­gen in één nacht, dan is het echt alle hens aan dek", zegt verpleegkundige Lenny van Mierlo.

Volledig scherm De wand op de kraamafdeling van het Maasziekenhuis waar alle geboortekaartjes hangen van de kinderen die afgelopen tijd geboren zijn. Er is sprake van een babyboom in Brabant. © Theo Peeters

SCHOKKENDE RECHTSZAAK Ze werden vastgebonden aan armen en benen, geprikt met messen en met de dood bedreigd. Het gezin dat op 10 mei werd overvallen in zijn eigen huis aan de Boezemlaan in Boskoop moest volgens het Openbaar Ministerie (OM) ‘ontzettend heftig geweld’ ondergaan. Een van de twee verdachten van die gewelddadige woningoverval, de 19-jarige S. B. uit Nijmegen, stond maandagochtend voor het eerst voor de Haagse rechter. ‘’Waar is het geld, waar is de kluis anders snijd ik jullie benen eraf’, zou er gezegd zijn.