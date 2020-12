Nieuws gemist? Extra besmettelijke coronavariant in Gelderland-Zuid en 15 jaar cel voor doodsteken 24-jarige Silke

De Britse variant van het coronavirus is opgedoken in Gelderland-Zuid. Volgens de GGD bestaat er geen gevaar voor andere mensen in het gebied. De besmette persoon kwam vanuit Engeland naar Nederland over voor kerst en meldde zich in het weekeinde van zaterdag 18 en zondag 19 december met klachten. De GGD ziet geen reden aanvullende maatregelen te treffen. ,,De nauwe contacten zijn getest en negatief.’’



De 29-jarige Davey de R. is veroordeeld omdat hij zijn 24-jarige vriendin Silke een jaar geleden in hun appartement in Didam om het leven bracht. ,,Beestachtig’’, noemt de rechter de manier waarop hij haar ombracht. Ze legde hem de maximale gevangenisstraf op voor doodslag: vijftien jaar. De R. was zwaar onder invloed van cocaïne. Hij hakte op zijn vriendin in met een mes en wurgde en smoorde haar.

Volledig scherm Davey de R., de man uit Beek is veroordeeld voor moord op zijn vriendin (24) in Didam op 21 december 2019. © Hollandse Hoogte / Aloys Oosterwijk

De bewoner van een huis aan de Reeveld in Cuijk is in de nacht van zaterdag op zondag in zijn tuin bedreigd door een man met een bijl. De bewoner was de achtertuin ingegaan om zijn kerstverlichting uit te doen en zag daar plots iemand aankomen die om geld riep. Volgens de politie vertoonde de man, een 31-jarige inwoner van Cuijk, verward gedrag en was hij agressief naar agenten. Vermoedelijk was hij onder invloed van verdovende middelen.



De wijkverpleging kan de zorg aan coronapatiënten aan huis amper meer aan. Sensire, de grootste zorgorganisatie in de Achterhoek en de Liemers, maakt zich grote zorgen. ,,Goede zorg bieden aan covid-patienten thuis is momenteel ons grootste probleem.” Zodra het even kan laten ziekenhuizen en zorghotels hun patiënten terug naar huis gaan. Dat betekent dat de druk op de wijkverpleging steeds groter wordt.



Hoe ontwikkelt het coronavirus zich bij jou in de buurt? Gebruik de zoekbalk in de kaart om jouw locatie op te zoeken. De applicatie werkt het beste op desktop, op mobiel kan het laden enige tijd duren. Surf naar dg.nl/coronalocatie voor uitleg over deze interactieve kaart.

De man die een 78-jarige vrouw uit Arnhem bij een overval op haar woning aan de Bakenbergseweg ernstig toetakelde, is ook in hoger beroep veroordeeld. Hij moet zeven jaar de gevangenis in van het hof. Tegen een eerder oordeel ging hij in hoger beroep. Met andere overvallers sleurde hij de vrouw trappen op en af, mishandelde hij haar en bedreigde haar met een vuurwapen.

Volledig scherm De politie na de overval op de Bakenbergseweg. © Jean-Marc Regelink/Persbureau Heitink

Het vertrouwen in koning Willem-Alexander heeft dit coronajaar een flinke deuk opgelopen. Nog maar 47 procent van de Nederlanders heeft tamelijk veel of veel vertrouwen in de vorst, dit was in april van dit jaar nog 76 procent. Dit blijkt uit een enquête van onderzoeksbureau Ipsos, in opdracht van Nieuwsuur. Ook over zijn functioneren zijn Nederlanders minder tevreden. Was in april van dit jaar nog 67 procent (heel) tevreden met de werkzaamheden van Willem-Alexander, in december is dat slechts 51 procent.





2020 was in alles een rampjaar. Voetbal verdween achter de muren van het stadion, publiek mocht er niet in. De Gelderlander brengt voor het eerst in de geschiedenis supporters van de drie Gelderse profclubs samen: De Graafschap, NEC en Vitesse. Bekijk het gesprek met de fans in onderstaande video!

