Nieuws gemist? Fabiënne (22) vermist en inferno op huwelijksdag Jeroen en Ronald

VERMIST De politie heeft in Sprang-Capelle gezocht naar de 34-jarige Dave De Kock en de 4-jarige Dean Verberckmoes. De oppas is inmiddels gevonden in Nederland en aangehouden. Inmiddels is een Amber Alert uitgegaan voor de kleuter.

WAAR IS FABIËNNE De wanhoop staat haar moeder nabij. Er is namelijk nog geen enkel spoor van de vermiste Fabiënne Geers. De 22-jarige blondine is al een week vermist. ,,Ik wil niets liever dan haar in mijn armen sluiten.”

,,De politie en wij tasten volledig in het duister. Er is nog geen enkel aanknopingspunt. We hebben geen idee waar ze zou kunnen zijn”, zegt Petra Prophitius, de moeder van Fabiënne Geers. Ze wordt al sinds 11 januari vermist.

SEKSUEEL WANGEDRAG Coaches en medewerkers van het programma The Voice of Holland zijn de afgelopen dagen in opspraak geraakt vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag. Ook op de Nederlandse werkvloer komen dit soort praktijken voor. Wat kan een werkgever doen om misstanden tegen te gaan en personeel te beschermen?

ANGELA DE JONG OVER THE VOICE Het is toch bijzonder hoe het gaat. Hoewel het nog een paar dagen duurt voor Tim Hofman zijn beruchte BOOS-aflevering over machtsmisbruik en seksueel grensoverschrijdend gedrag bij The Voice online zet, ontstaat er al een sneeuwbaleffect.

WOLF Een wolf is in de nacht van zondag op maandag doodgereden op de vluchtstrook van de A67 bij Aalst, meldt BIJ12. Het gaat om een mannelijke wolf. Er wordt onderzoek gedaan naar zijn leeftijd, maaginhoud en conditie. Rond middernacht kreeg Rijkswaterstaat een tip dat er een dode vos langs de snelweg zou liggen. ,,Toen onze weginspecteur rond 06.00 uur ging kijken trof ze er een dode wolf aan”, aldus de woordvoerster.

INFERNO OP HUWELIJKSDAG Op de dag waarop ze precies 12,5 jaar getrouwd waren, zagen Jeroen Reussing en Ronald Wiedemeyer een vlammenzee voor tienduizenden euro’s schade aanrichten achter hun woning in de Arnhemse wijk Kronenburg. ,,We hadden een feestdag, maar die eindigde in een drama”, zegt Reussing.

Volledig scherm De vlammenzee achter het huis van Jeroen Reussing en Ronald Wiedemeyer. © Eigen foto

KLOK SLAAT TE ZACHT De opknapoperatie van de kerktoren in Millingen zit erop. Daardoor loopt én slaat het kerkuurwerk voor het eerst in dik twintig jaar weer op de seconde nauwkeurig. Maar toch is niet iedereen even blij: volgens sommige Millingenaren slaan de klokken te zacht.

DODE DIEREN Het is een trieste optelsom, zo schrijft de Edese faunabeheerder Victor Nuijten op zijn Twitterpagina. Zijn eerste rondje van het jaar langs het wild in zijn gemeente leverde elf dode dieren op: twee reeën, een damhert, twee vossen en zes wilde zwijnen. Zes dieren waren aangereden, vijf wilde zwijnen waren de hongerdood gestorven.

VOETBALPODCAST Gelukkig. Corona heeft geen roet in het eten gegooid, want de bal rolde ook dit weekend weer voor onze drie Gelderse clubs. Vitesse heeft knap gewonnen in de Kuip door een doelpunt van Openda, maar wie is hij eigenlijk? NEC en De Graafschap komen allebei niet tot scoren en spelen met 0-0 gelijk. Waarom scoren ze niet? En de amateurs mogen weer meer!