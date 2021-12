Nieuws Gemist? Fadi (21) kwam om bij ongeluk en Marco Borsato wil onderzoek naar aantijgingen

MEER BOMEN MINDER DIEREN Het bos op het Nationale Park De Hoge Veluwe moet veranderen. Nu bestaat het nog voor het grootste deel uit naaldbomen. In de toekomst moeten er juist veel meer loofbomen staan. Dat heeft ook gevolgen voor het wild. De aantallen edelherten, reeën en wilde zwijnen moeten drastisch omlaag. Lees meer.



SEKSPACK BIER EN LEUTERSPEL ,,Als mannen over seks praten, wordt het al snel snoeven. Zo zijn we opgevoed”, zegt kunstenaar Martijn Engelbregt. Hij heeft een spel ontwikkeld als leidraad voor een bevrijdend gesprek. Samen met de Nijmeegse brouwerij Oersoep brengt hij het op de markt waarbij het speciaal gebrouwen Leuterbier als spraakwater fungeert. Lees zijn verhaal.



LIEF, RESPECTVOL EN GETALENTEERD De 21-jarige Drutenaar die woensdag om het leven is gekomen nadat de auto waar hij samen met iemand anders inzat, crashte, is Fadi Alkhomaicy. De auto raakte woensdagochtend van de afrit van de A73 en belandde ondersteboven in het water. Reanimatiepogingen bij Fadi faalden.

Volledig scherm Fadi Alkhomaicy. © Aaron Loeffen

FORMATIE NAGENOEG ROND De formatie is nagenoeg rond: VVD, CDA, D66 en ChristenUnie maken zich langzamerhand op voor de presentatie van het akkoord. Het kabinet Rutte-IV komt daarmee na lange, tumultueuze maanden van onderhandelen eindelijk in zicht.



SORRY OLAV Door de komst van streamingdienst Viaplay naar Nederland verdwijnen de wedstrijden in de Formule 1 straks achter een betaalmuur. Ook vaste F1-gezichten zoals Olav Mol gaan niet mee naar de Scandinavische zender. Die laatste moest dat via de media vernemen en ‘dat had anders gemoeten’, aldus Viaplay’s Head of Sports Marco Zwaneveld. Lees meer.



PRIKANGST OM OUDERS De 26-jarige Fleur zit met de handen in het haar. De Nijmeegse studente wil graag blijven turnen en met haar vrienden een biertje drinken. Fleur vreest echter voor een sociaal isolement, nu ze niet gevaccineerd is en op termijn wellicht nergens meer binnenkomt. Wat de hele kwestie wrang maakt: ze is niet per se tegen vaccineren. Maar uit angst voor de reactie van haar ouders durft ze de prik tegen corona niet te nemen.

Volledig scherm Fleur wil de prik maar wil geen ruzie met pa en ma riskeren. © Paul Rapp

DROMEN VAN EUROPA Vitesse staat voor een surrealistische ontknoping in de Conference League. De Arnhemse club droomt na een sterke campagne van een Europese stunt, terwijl concurrent Tottenham Hotspur niet gaat spelen. De Gelderse equipe is getergd en gretig.



Fans van Vitesse kwamen vanavond ondanks een oproep van burgemeester Ahmed Marcouch naar stadion GelreDome om de spelers aan te moedigen.



De wedstrijd van Vitesse begint om 21.00 uur, volg 'm via ons liveblog!



Clubwacher Lex Lammers over de vreemde situatie waarin Vitesse is beland:

VOOR DE VEILIGHEID VAN DE SEKSWERKERS Arnhem wil de beschermde tippelzone voor verslaafde prostituees aan de Oude Veerweg aan de oostgrens van de stad overdag openstellen nu de vrouwen daar niet meer actief mogen zijn vanaf vijf uur ‘s middags tot vijf uur ‘s ochtends vanwege de lockdown.



CHAUFFEUR ZWAARGEWOND Op een bouwterrein aan Kanaal Zuid in Apeldoorn is vanmiddag een persoon zwaargewond geraakt. Volgens de politie gaat het om een vrachtwagenchauffeur. Een bedrijfsongeval is de oorzaak.



CORONA TEGEN ZAKKENROLLERS Een vloedgolf aan berovingen was het. Zakkenrollers sloegen eind 2019 keer op keer toe in het centrum van Nijmegen. Het station gold als een van de belangrijkste hotspots. Maar de lockdown lijkt ook dieven te raken. Sinds corona is het aantal gerolde zakken in de stad spectaculair gedaald. Maar Joep werd wel slachtoffer.

Volledig scherm Een jongen van 17 werd beroofd van zijn iPhone op het station in Nijmegen. © Paul Rapp

Volledig scherm Marco Borsato. © VRT

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.