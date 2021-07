Nieuws gemist? Familie en vrienden nemen afscheid van Peter R. de Vries en Gelderland kleurt donkerrood op Europese coronakaart

Is het je vandaag niet gelukt al het nieuws te volgen? Geen probleem! De Gelderlander zet elke dag de belangrijkste berichten op een rij. Dit is een selectie van het nieuws van donderdag 22 juli.

UITVAART PETER R. DE VRIES | Het besloten afscheid van Peter R. de Vries vandaag in Koninklijk Theater Carré was een ‘ingetogen’ en ‘stil makende’ dienst. Er waren bijna vijfhonderd genodigden aanwezig, met naast familieleden ook veel vrienden en collega’s uit het televisievak en mensen die hij jarenlang heeft bijgestaan als misdaadverslaggever. Tijdens het afscheid kwamen onder andere zijn zoon Royce, zijn dochter Kelly en zijn partner aan het woord.

Gisteren bewezen al zo’n 7500 mensen de laatste eer aan de misdaadverslaggever in Amsterdam.

Eerder vandaag publiceerde De Volkskrant een interview met de vrouw van De Vries. Daarin werd duidelijk dat het stel op de avond dat De Vries neer werd geschoten, samen een huis zou gaan bezichtigen. Ergens in Utrecht zouden ze gaan samenwonen. ,,Toen ik Peter belde en hij niet opnam, wist ik: foute boel. Hij nam altijd op als ik belde.”

2,7 MILJOEN XTC-PILLEN GEPRODUCEERD IN ANGEREN | In de drugscontainer bij de scheepswerf in Angeren zijn op z’n minst 2,7 miljoen xtc-pillen geproduceerd. De aantallen blijken uit de recente zitting bij de bestuursrechter. Op 11 mei viel de politie met groots machtsvertoon het werfterrein binnen en ontdekte daar het drugslab. Tot op heden is er nog niemand aangehouden in de zaak.

WERELDWIJDE STORING LEGT SITES PLAT | Over de hele wereld kampten bedrijven sinds 17.30 uur met storingen en netwerkproblemen. Dat gold ook voor veel bedrijven in Nederland. Zo werden er problemen gemeld met de websites van onder meer de politie, de NS, Albert Heijn, TikTok, DigiD, Funda, DPG Media en verschillende banken in ons land. De sites waren niet meer bereikbaar via de computer of de app en inloggen was onmogelijk. Rond 18.45 uur waren de meeste websites weer toegankelijk. Mogelijk is een grote storing bij het Amerikaanse techbedrijf Akamai de oorzaak van de problemen

GELDERLAND DONKERROOD OP CORONAKAART | Grote delen van Nederland zijn donkerrood gekleurd op de Europese kaart van de corona-uitbraak. Dat betekent dat er bijzonder veel mensen positief zijn getest in de afgelopen twee weken. Het gaat om de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel. Groningen stond al op het hoogste niveau en blijft daar staan.



Sinds afgelopen zondag is Nederland in de ogen van onze Duitse buren overigens al Risikogebiet. Dat ondervond ook onze verslaggever tijdens een bezoek aan Duitsland. Bij onze oosterburen houden ze er strengere coronaregels op na dan wij. En dat is ook terug te zien in de besmettingscijfers.



ARNHEM VERBREEKT STEDENBAND MET WUHAN | Arnhem verbreekt de stedenband met de Chinese zusterstad Wuhan. Een meerderheid van de gemeenteraad vindt de behandeling van de Oeigoeren, een voornamelijk islamitische minderheid, zo schokkend dat ze er genoeg van heeft. Voortzetting van de stedenband zou immoreel zijn. Arnhem had sinds 1999 een stedenband met Wuhan, vooral om economische redenen.

De Oeigoerse gemeenschap reageert lovend op het besluit van de gemeenteraad. ,,Arnhem geeft zo een heel sterk signaal.’’

88-JARIGE DOESBURGER TERUGGEVONDEN | Twee nachten en een dag lang was hij spoorloos, een 88-jarige demente man uit Doesburg. Met man en macht (en helikopters, boten en honden) werd naar de man gezocht. Dankzij de inzet van het Veteranen Search Team is de man donderdag levend teruggevonden. Hij hield zich schuil in de bosjes.

NEDERLANDSE OLYMPIËRS TESTEN POSITIEF OP CORONA | Nóg twee leden van het olympische Nederlandse team zijn positief getest op het coronavirus. Het gaat om taekwondoka Reshmie Oogink en een staflid van de roeiploeg. Eerder werd de Nederlandse skateboardser Candy Jacobs al positief getest. Hoewel de precieze besmettingsbron nog niet duidelijk is, zaten alle positief geteste olympiërs op dezelfde vlucht naar Tokio. TeamNL houdt zijn hart vast voor de corona-uitslagen van morgen.

NIJMEEGSE VISKRAAM WINT RECHTSZAAK TEGEN GEMEENTE | De bekende Nijmeegse viskraam Graat op de Grote Markt klaagt terecht over de gemeente Nijmegen, waar standplaatsvergunningen nog maar vijf jaar geldig zijn. Dit vindt de Raad van State, waar Wilma Graat en Johnny van Boxtel in februari een rechtszaak voerden. De vergunning van het marktechtpaar voor onbepaalde tijd was omgezet in een vergunning voor vijf jaar. En daar waren de Nijmegenaren allerminst blij mee

