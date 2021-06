Nieuws gemist? Feestvierders genieten van eerste uitgaansweekend en krijgt René le Blanc een reallifesoap?

REALITY Krijgt René Le Blanc een eigen reallifesoap? Als het aan hem ligt wel. De Nijmeegse volkszanger, die bekend werd dankzij het SBS6-programma Ik Geloof In Mij, vindt dat hij groot genoeg is om op eigen benen verder te gaan.

VERSOEPELINGEN Nederland gaat van het slot. Vanaf dit weekend mogen we bijna alles weer. Maar juist nu nagenoeg alle coronaregels geschrapt zijn, is burgemeester van Nijmegen Hubert Bruls op zijn hoede. ,,De pandemie is nog niet over.”

Volledig scherm Voorzitter Hubert Bruls. © ANP

WEER DANSEN Muziek laten binnenkomen op een dansvloer in een mensenmassa. Je moet er wat voor over hebben: eerst naar de teststraat, stressen of het lukt met de toegangscode en dan nog een uur in de rij voordat je Doornroosje binnen bent. Maar het is absoluut de moeite waard, verzekeren uitbundige bezoekers. ,,Ik heb er kippenvel van. Dit wordt mijn beste nacht van het jaar.” Ook in Arnhem werd weer volop gestapt.

TESTEN VOOR TOEGANG Problemen met de toegangstest leidden zaterdagavond laat op de eerste uitgaansnacht sinds tijden op de Korenmarkt in Arnhem tot teleurgestelde gezichten en verbazingwekkende verhalen. Stappers konden door de technische problemen bij Testen voor Toegang, waarschijnlijk als gevolg van een hackpoging, hun negatieve testuitslag niet konden laten zien. Bovendien meldde een enkeling dat hij en anderen op de testlocatie in Arnhem een negatieve uitslag kregen, ook al was de testprocedure nog niet voltooid.

Volledig scherm Drukte in Doornroosje in Nijmegen bij Viva Electronica © David van Haren

IN COMA Hij zag op tv hoe voetballer Christian Eriksen ter aarde stortte en ter plekke moest worden gereanimeerd. Het overkwam Quinten de Jong (19) jaren geleden als schooljongetje. Twee maanden lag hij in coma, maar hij heeft zijn hartstilstand - op een amputatie na - overleefd. Mede dankzij passerende moeders die hem direct reanimeerden. AED’s en hartmassage zijn de sleutel tot succes, blijkt uit net gepubliceerd onderzoek van het Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis.

PARACHUTESPRONG Jorick Severs (40) is een van de parachutisten die vrijdag met een vliegtuig crashte in een weiland naast de A50. Het had zijn eerste parachutesprong moeten worden. ,,Dat is mijn voordeel geweest: je weet niet wat je moet verwachten, dus het overkomt je.’’ Na een doorwaakte nachtje sprong hij zaterdag alsnog het luchtruim in: ,,Ik ben niet bang geweest.’’

Volledig scherm Jorick Severs. © Maarten Sprangh

CORONAPUPS Blaffen, bijten, angst, depressie. Veel baasjes van coronapups zitten nu in een terrorperiode, omdat hun hond tijdens de lockdown niet goed is opgevoed of gesocialiseerd. Hondencoaches slaan alarm: ,,We zetten ons schrap voor de komende periode.”

Volledig scherm Fokker en gedragstherapeut Willie van der Veldt: ,,Je ziet dat mensen echt totaal niet weten hoe ze ‘nee’ tegen hun hond moeten zeggen.’’ © William Hoogteyling