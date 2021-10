Nieuws gemist? Fietsster ernstig gewond in Wijchen; grote brand in loods en hierom is gas ineens duurder

WAAROM GAS INEENS DUUR IS De inflatie loopt steeds verder op. En het ziet er naar uit dat de prijsstijgingen nog wel even aanhouden. Acht vragen over de stijgende inflatie en de gevolgen daarvan voor onze portemonnee. Lees hier de antwoorden.

GROTE BRAND IN LOODS Een loods aan de Loostraat in Loo is vrijdagmorgen verwoest door een zeer grote brand. De brandweer heeft het vuur inmiddels onder controle, maar was nog lang aan het blussen. Bekijk beelden van de brand hieronder.