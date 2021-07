Nieuws gemist? Fout van stagiair kost Nederlands toppaard de Olympische Spelen en Vitessemars zet Arnhem op stelten

BOA'S CONTROLEREN NALEVING QUARANTAINE | Wie op vakantie gaat in een land waar het coronavirus nog volop rondwaart, kan bij thuiskomst rekenen op bezoek van een boa. Gemeentelijke toezichthouders controleren deze zomer volop of reizigers wel tien dagen verplicht in quarantaine gaan. Het niet naleven van de quarantaineregels kan flink in de papieren gaan lopen: de boete kan oplopen tot 20.000 euro.

CAMPERS GECHECKT | Steeds meer mensen gaan met de camper op vakantie. Maar daar kan nogal wat mis mee zijn: veel te zwaar beladen, om maar iets te noemen. Vandaag was er een grote campercheck in Groenlo, die massaal werd bezocht. En veel campers bleken inderdaad veel te zwaar, en dat is niet zonder risico: ,,Als de camper te zwaar weegt, is dat strafbaar. En het kan ook gevaarlijk zijn omdat je remweg een stuk langer is met een zwaar voertuig’’, zegt Rosanne Vriend van camperclub NKC.

MOTORRIJDER VERONGELUKT | Een drama op de Apeldoornseweg tussen Otterlo en Ede: daar overleed vanmiddag een motorrijder bij een eenzijdig ongeluk. De motor raakte de vangrail en werd vervolgens gelanceerd. Het slachtoffer belandde met zijn motor in de sloot. Hij overleefde de crash niet.

WAT GAAT ER MIS IN DE GEITENKAMP? | De Geitenkamp in Arnhem werd landelijk bekend door vuurwerkrellen. Nu is de wijk genoemd als een van de ergste achterstandswijken in Nederland. Hoe kon een ooit keurige arbeidersbuurt zo afglijden, ondanks de miljoenen die erin zijn gestoken? We zochten het uit én maakten er een podcast over. Die is hier te beluisteren.

Volledig scherm De Geitenkamp in Arnhem. © Rolf Hensel

DURE FOUT VAN STAGIAIRE | Drama voor de 30-jarige amazone Dinja van Liere van het Nederlandse dressuurteam. Door een administratieve fout van een stagiair bij de FEI (Fédération Equestre Internationale, de internationale bond voor paardensport) mag Van Liere niet met haar toppaard Hermes naar de Olympische Spelen. ,,We zijn echt verbijsterd dat dit kan gebeuren.”

DENEMARKEN VERSLAAT DE TSJECHEN WÉL | Natuurlijk had Oranje vanavond gewoon in de kwartfinale van het EK moeten spelen tegen Denemarken. Maar na de pijnlijke uitschakeling vorige week waren het nu de Tsjechen die op het veld stonden. De Denen hadden heel wat minder moeite dan Oranje met de Tsjechen: ze wonnen met 2-1 en mogen nu de halve finale spelen. Later vanavond wordt duidelijk of daarin Engeland of Oekraïne de tegenstander is.

Volledig scherm De spelers van Denemarken zijn euforisch na de winst op Tsjechië in de kwartfinale van het EK. © Pool via REUTERS

SPEKTAKELMARS VOOR VITESSE | Supportersgroep Vak 112 van Vitesse trok vanmiddag alles uit de kast om mensen op te roepen om seizoenkaarten voor hun geliefde club te kopen met een turbulente optocht door Arnhem. De ‘corteo’ trok een grote schare fans. Na een herdenking van overleden spelers en maten op de hoek van de Dominicanenweg en de Rosendaalseweg, waar ooit Vitesse-stadion Nieuw-Monnikenhuize stond, trok de groep vrolijk en luidruchtig richting de zuidzijde van de volkswijk Klarendal. Onderweg werd het Arnhemse volkslied ingezet.