Nieuws gemist? Fred knuffelt Hugo de jonge na vaccinatie, drukte in trein verbaast reizigers

Is het je vandaag niet gelukt al het nieuws te volgen? Geen probleem: De Gelderlander zet elke dag de belangrijkste berichten op een rij. Dit is een selectie van het nieuws van dinsdag 19 januari.

AVONDKLOK Er lijkt alsnog een avondklok te worden ingesteld. In de Tweede Kamer tekent zich langzamerhand een meerderheid af die dit steunt. Volgens ingewijden bereidt het kabinet de maatregel al voor, morgen worden in ieder geval extra maatregelen afgekondigd, liet minister Hugo de Jonge vanmiddag weten.

CORONAKAART De positieve landelijke cijfers ten spijt, is de besmettingssituatie in veel gemeenten nog ‘zeer ernstig’. In West Maas en Waal, Druten en Oost Gelre zijn zelfs dubbel zoveel corona-infecties. Maar het aantal besmettingen onder scholieren (15-19 jaar) en studenten (20-24 jaar) is spectaculair gedaald.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

FRED KNUFFELT HUGO DE JONGE Fred, een bewoner van gehandicapteninstelling ‘s Heeren Loo, twijfelde geen moment toen hij gisteren zijn eerste coronavaccinatie kreeg. Hij zag minister Hugo de Jonge, liep op hem af en gaf hem een dikke knuffel. Met een hartverwarmende foto als resultaat.

Volledig scherm © ROBIN UTRECHT

SARDIENTJES IN EEN BLIK Oude tijden herleefden dinsdagochtend in de Arriva-treinen tussen Boxmeer en Nijmegen. De treincoupés zaten voor de verandering weer eens mudjevol ondanks corona. Tot verbazing van medereiziger Manuela Hermens.

Volledig scherm Drukte vanochtend in de Arriva-treinen tussen Boxmeer en Nijmegen. © Manuela Hermens

DUIZEND MENSEN WILLEN DIT HUIS Duizend mensen willen hier wonen, in deze tussenwoning aan de Dr. Kochlaan in Ooij. Het betreft een huurwoning van Oosterpoort met drie slaapkamers en een kale huur van 633 euro per maand.

Het grote aantal belangstellenden illustreert de woningnood. Vooral jonge mensen (starters) maken nauwelijks een kans op de woningmarkt.

OMSTREDEN ARTS Homeopatisch arts Piet van Herten, die in opspraak raakte, nadat hij in een interview onder meer had beweerd dat mensen worden ‘vermoord met vaccins’, komt deels terug op zijn uitspraken. ,,Er was niet veel doordachts aan”, zei de alternatieve behandelaar uit het Limburgse Maasbree dinsdag voor de camera van L1. ,,Sommige dingen die ik gezegd heb, waren een beetje aan de gechargeerde kant.”

AUTOVOELER De politie deelt een video om inwoners van Bemmel te waarschuwen voor een of meer zogeheten ‘autovoelers’. In beeld verschijnt een besneeuwde straat gefilmd vanuit een woonkamer. Een man loopt met stevige tred over de Leidijk in Bemmel.

Hij stapt over de rijbaan. Dan, bij het passeren van een parkeerplaatsje houdt hij plotseling zijn pas in. En hij loopt tussen twee auto’s door naar de voorkant van de wagens. Heel subtiel pakt hij de deurgreep van de ene auto en probeert voorzichtig - mogelijk om het alarm niet te activeren - of het portier opengaat.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

DUITSLAND LOCKDOWN Ondanks de voorzichtige daling van het aantal coronabesmettingen in Duitsland wordt de lockdown verlengd tot medio februari. Ook komen er strengere regels voor het gebruik van mondkapjes en thuiswerken, melden Duitse media. Berlijn en de zestien deelstaten spraken volgens hen ook af om ruim voor 14 februari te beslissen hoe het daarna verder gaat én om alvast een concept-versoepelingsstrategie uit te werken.