Nieuws Gemist? Gasprijs breekt opnieuw alle records, Lady Gaga komt naar Nederland en twee Oekraïense soldaten geven elkaar het jawoord

GIRO 555 ACTIE | De landelijke actiedag van Giro555, Samen in actie voor Oekraïne, is officieel van start gegaan. De teller stond aan het begin van de middag op een bedrag van maar liefst 29,5 miljoen euro. Er is in de eerste uren van de actiedag ruim 8 miljoen euro opgehaald.

VOETBALPODCAST | Opnieuw verpesten raddraaiers het voor Vitesse, hoe krijgt de club de aanhang in het gareel? Zeker in de aanloop naar de belangrijke Europese wedstrijd tegen AS Roma, komende donderdag. Sportverslaggevers Lex Lammers en Mark van Steenbergen geven hun mening in de voetbalpodcast.

FILE BIJ TANKSTATION | Dikke chaos bij een tankstation in Veenendaal. Van de hoge brandstofprijzen is een uur lang niks te merken geweest: van 14.00 tot 15.00 kon je tanken voor prijzen van 20 jaar geleden. En dat zag er zo uit:

NEEM JIJ EEN VLUCHTELING IN HUIS? | Het Rode Kruis zamelt vandaag geld in voor Oekraïne op giro 555. Maar wat zijn mensen zélf bereid om te doen om vluchtelingen van de oorlog met Rusland te helpen?

LENTEWEER OP KOMST | De lente is aangebroken. Komende dagen is het ronduit aangenaam weer. Ook de temperatuur stijgt mee. Donderdag en vrijdag is zelfs lokaal 17 graden mogelijk.

NIEUW NEC STADION | Flats achter het uitvak, twee woontorens boven op het hoofdgebouw, óf appartementen als een soort vogelnest verwerkt in de buitenste stadionring. Hoe gaat het nieuwe Goffertstadion eruit zien? Dit zijn de drie opties die NEC deze maandag presenteert.'

Volledig scherm Scenario A: een nieuw stadion, met woontorens achter het uitvak. © Eigen foto/NEC

TROUWEN IN OORLOGSTIJD | Terwijl de oorlog in Oekraïne voortdendert, traden zondag twee Oekraïense soldaten met elkaar in het huwelijk. In tenue, bij een controlepost nabij Kiev. Het koppel was al twintig jaar samen, maar besloot na de Russische inval te trouwen.

OEPS, FOUTJE | Thamara (45) en Jurgen (57) uit Etten-Leur hebben wel heel kort kunnen genieten van het idee een getrouwd stel te zijn. Twee dagen na hun huwelijksfeest belde een medewerker van de gemeente met een ontnuchterende mededeling: het huwelijk is ongeldig. De ambtenaar die het huwelijk voltrok, bleek uitsluitend te zijn beëdigd voor de zaterdag. En niet voor de zondag, de dag waarop de ceremonie plaatsvond.

LADY GAGA NAAR ARNHEM | Lady Gaga treedt komende zomer voor het eerst in ruim vier jaar weer op in Nederland. De Amerikaanse popzangeres staat op 26 juli in de GelreDome in Arnhem, heeft concertorganisator MOJO bekendgemaakt.

Volledig scherm Lady Gaga © EPA