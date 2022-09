Nieuws gemist? Gasprijs gaat dalen • Weer schoten in Lent • Fiod-inval bij topman van Jumbo

BIJZONDER: GASPRIJS OMLAAG | Nu de EU zijn gasreserves bijna volledig gevuld heeft, zullen de gasprijzen weer flink dalen, voorspellen economen van Goldman Sachs. De gezaghebbende Amerikaanse zakenbank houdt er zelfs rekening mee dat de prijzen tegen de winter kunnen zijn gehalveerd, tot het niveau van vorige winter.

VERDACHTE IN ZAAK SEM IS LEERKRACHT | De vrouw (39) die mogelijk de moeder is van Sem Vijverberg en vorige week als verdachte werd opgepakt, geeft les op een basisschool in Doetinchem. Het lijkje van de pasgeboren Sem werd 29 januari 2006 bij een plas in de stad gevonden. Zestien jaar lang was onduidelijk wat er met de baby was gebeurd.

ALWEER SCHOTEN IN LENT | In de buurt van treinstation Lent, aan het Hertog Eduardplein, is dinsdagmiddag geschoten. Dat bevestigt de politie. Er is één persoon aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de schietpartij. Maandag werd ter hoogte van de Ovatonde ook al geschoten.

THIJS STRIJDT TEGEN GEHOORSCHADE | Steeds meer jongeren hebben er last van: oorsuizen na een avondje stappen of een bezoek aan een festival. De 21-jarige Thijs Sweers uit Wageningen is ervaringsdeskundige tegen wil en dank. Nu wil hij voorkomen dat Wageningse studenten hetzelfde overkomt.

PEDOJAGER OPNIEUW GESTRAFT | Een 18-jarige pedojager uit Rozendaal, betrokken bij fatale mishandeling van oud-docent Jan (73), is ook in hoger beroep veroordeeld tot 12 maanden jeugddetentie, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. Dat is dezelfde straf als bij de rechtbank.

INVAL BIJ MISTER JUMBO FRITS VAN EERD | Na jaren van successen viel opeens de Fiod binnen in het huis van Jumbo-topman Frits van Eerd. Wie is de man die Albert Heijn op de hielen zit en Max Verstappen sinds zijn 14e sponsort? ,,Een van de beste ondernemers die Nederland heeft.’’

DOELBEWUST DOODGESCHOTEN | De officier van justitie gelooft niet in een ‘noodlottig ongeval’. Volgens hem schoot de 33-jarige Rico P. vorig jaar in Huissen de 48-jarige oom van zijn vriendin doelbewust door het hoofd en vuurde P. vervolgens nog twee keer op de vluchtende stiefvader. Lees hier wat de eis was tegen Rico P.

TOUR DE FRANCE FEMMES IN EDE? | De gemeente Ede staat welwillend tegenover het organiseren van de start van de Tour de France Femmes over een paar jaar. Dat ze daarvoor niet op hulp uit Utrecht hoeven te rekenen, doet niets af aan het enthousiasme.

‘ROTTERDAM, MY FAVOURITE CITY’ OP TIKTOK | Welgeteld zes seconden duurt zijn moment of fame, waarin Nijmegenaar Joris Voeten (22) in de stromende regen over de Erasmusbrug fietst. ‘Rotterdam, really my favourite city’, klinkt het terwijl de regen langs zijn gezicht stroomt. Op TikTok is dit filmpje inmiddels 690.000 keer bekeken.

♬ origineel geluid - Joris @fijnpasen Erasmusbrug at night #rotterdam