Nieuws Gemist? Gasten leven Landal-huisje compleet uit • Verhuispret slaat om in stress om gasrekening

GEERT WINT BIJNA EEN HALF MILJOEN | Een inwoner van Dinxperlo kreeg zondagavond onverwacht bezoek; Winston Gerschtanowitz stond voor de deur bij Geert, om hem een cheque van 488.000 euro te overhandigen. Ook de buren die meededen, vielen in de prijzen. AANMELDCENTRUM KOMT ER NIET | Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) ziet af van het inrichten van een aanmeldcentrum voor asielzoekers in Bant in de gemeente Noordoostpolder. Het COA concludeert in een brief aan het college van die gemeente dat er te weinig draagvlak voor is , in de lokale politiek en bij de inwoners. ROUW OM DOODGESTOKEN ROBEL | Een stoer uitziende straatjongen, die z’n leven aan het beteren was. Zo omschrijven vrienden en bekenden Robel, de 21-jarige Nijmegenaar die zaterdagmiddag om het leven kwam bij een steekpartij in het centrum van Nijmegen. De verslagenheid is groot. Lees de reportage .

VERDACHTEN VERGISMOORD OP KLUSJESMAN ZWIJGEN | Op een parkeerplaats in Beuningen werd de Nijmeegse klusjesman Mehmet Kiliçsoy in de vroege ochtend van 6 juli 2020 met zeven kogels gedood. Een persoonswisseling, zo bleek al snel. Na twee jaar van rechercheonderzoek is maandag een start gemaakt met de strafzaak tegen zes verdachten. Lees het verslag.



VERLIEFD OP VELPSE VILLA | Toen haar man stopte met zijn melkveehouderij in Drenthe, ging Scarlett Arts met man en dochter langs panden rijden op zoek naar een nieuw huis. Broodjes en drinken mee, want alle horeca was gesloten. ,,Voor een toilet moest je naar een tankstation. Zodra we deze groene villa in Velp zagen, wisten we: dit is het.” Kijk binnen in haar groene villa.



UITVAART QUEEN ELIZABETH | Het publieke afscheid van koningin Elizabeth II is ten einde gekomen. Aan het einde van de afscheidsdienst zakte de kist in de grond, vergezeld met doedelzakmuziek. Koning Charles was zichtbaar emotioneel bij de laatste God Save the King die voor zijn moeder werd gezongen. Eerder op de dag vond de uitvaartdienst plaats in Westminster Abbey en hield Groot-Brittannië twee minuten stilte.



Bekijk beelden van de bijeenkomst in Westminster Abbey: