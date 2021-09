Nieuws gemist? Gedoe rond Nijmeegs restaurant vanwege coronapas en de Scheetjes gaan scheiden

MOEKE MOET DICHT EN MAG TOCH WEER OPEN | Gedoe bij restaurant Moeke in Nijmegen. De horecagelegenheid aan de Lentse Plas werd gisteravond gesloten nadat boa's hadden geconstateerd dat bezoekers zonder coronapas naar binnen mochten. Dat leidde tot een kort geding, dat vanmiddag op de planning stond. Toen bleek dat het restaurant weer open mocht van burgemeester Hubert Bruls, als ze wel gewoon zouden controleren. Toen bleek dat dat zou gaan gebeuren, kon het terras weer volstromen met bezoekers.

Volledig scherm Bezoekers op het terras van Moeke. © Paul Rapp

OOK SPORTCLUBS WORSTELEN MET CORONAPAS | Niet alleen in de horeca, ook bij sportverenigingen is de invoering van de coronapas nog wel eens lastig. Vanaf zaterdag zijn sportclubs verplicht iedereen te controleren die in de kantine gaat zitten. Alle tafels naar buiten. Aparte regels voor delen van de kantine. Beveiligers. Dat zijn manieren waarmee sportclubs in Gelderland, Brabant en Limburg proberen om hun vrijwilligers niet te veel te belasten, blijkt uit een rondgang van De Gelderlander.

JACQUELINE VERGEEFT DE MOORDENAAR VAN HAAR ZUS | Met 36 messteken werd Nadine Beemsterboer in 2006 op 20-jarige leeftijd om het leven gebracht door haar ex-vriend. Haar zus Jacqueline Beemsterboer (39) heeft de dader vergeven. ,,Voor het eerst sinds 2006 voel ik rust. Daar was ik echt aan toe. Vergeven doe je ook niet voor de ander. Vergeven doe je in eerste instantie puur voor jezelf’’, vertelt ze in een openhartig gesprek.

Volledig scherm Jacqueline Beemsterboer met haar hondje in haar moestuin in Stokkum. Inzetfoto: zus Nadine © Jan van den Brink

MAX VERSTAPPEN STUNT MET TWEEDE PLEK | Voor Max Verstappen leek de Grand Prix van Rusland een kansloze zaak, toen hij achteraan moest starten. Maar Max zou Max niet zijn als hij niet voor een mooie stunt zou zorgen. Zijn voortvarende opmars van achteruit stopte halverwege, maar daar kwam de regen als redding. In een chaotische slotfase waarin Lando Norris gokte en verloor, belandde Max Verstappen achter winnaar Lewis Hamilton nog op het podium. Zo verloor hij de leiding in het WK, maar beperkte hij dan toch de schade.

KAAG WIL TÓCH MET CHRISTENUNIE | Een verrassende wending in het zich nu al maanden voortslepende formatieproces: D66-leider Sigrid Kaag wil tóch regeren met de ChristenUnie. Die partij had ze eerder nog redelijk resoluut afgewimpeld. Nu stelt ze voor om een zespartijencoalitie te vormen, met VVD, D66, CDA, GroenLinks, PvdA en ChristenUnie. Morgen moet tijdens nieuwe gesprekken met informateur Johan Remkes blijken of haar collega's daar net zo enthousiast over zijn.

DE SCHEETJES GAAN SCHEIDEN | Tot slot nog schokkend nieuws uit reality-tv-land: de Scheetjes gaan uit elkaar. Dat vertelde Karin ten Böhmer vanavond in RTL Boulevard. Het duo is helemaal klaar met elkaar en er komt zelfs een advocaat aan te pas. Karin werd samen met haar man Hans bekend toen de twee meededen aan het programma Ik vertrek, waarin ze een golfbaan wilden beginnen op Bonaire. Daarin noemden ze elkaar om de haverklap ‘scheetje’, vandaar hun bijnaam. Later kregen de twee ook nog hun eigen realityserie. Inmiddels is Karin van het eiland vertrokken en wil ze zo snel mogelijk de scheiding afronden.

Volledig scherm De Scheetjes in betere tijden. © -