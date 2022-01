Nieuws gemist? Gedonder in olympische ploeg en coronapillen zijn goedgekeurd

MAX MOSZKOWICZ SR. | Voormalig advocaat Max Moszkowicz sr. is op 95-jarige leeftijd overleden. Dat bevestigt zijn familie na eerder berichtgeving door De Telegraaf. Max Moszkowicz sr., die op 7-jarige leeftijd met zijn ouders uit Duitsland naar Maastricht vluchtte, was één van de bekendste strafpleiters van Nederland.

ONTUCHT MET MINDERJARIGE LEERLINGEN | Michel D., een 42-jarige oud-docent en decaan van onder meer het Liemers College in Zevenaar, moet 14 maanden de cel in. Ook mag hij vijf jaar lang niet in het onderwijs werken. Deze straf heeft hij gekregen, omdat hij ontucht heeft gepleegd met drie minderjarige leerlingen van de school.

DIEFSTAL VAN ELEKTRISCHE FIETSEN | Een 36-jarige vrouw uit Arnhem is onlangs opgepakt op verdenking van meerdere diefstallen. Na een babbeltruc ging ze er zeker drie keer met elektrische fietsen vandoor die werden aangeboden op verkoopsite Marktplaats. Mogelijk volgen meer verdenkingen aan haar adres.

LID VAN NEONAZIPARTIJ | De Duitse student die maandag het vuur opende in een collegezaal van de universiteit Heidelberg had extreemrechtse sympathieën. Vier medestudenten raakten gewond, waarvan een met dodelijke afloop. Nikolai G. (18) was in het verleden lid van de extreemrechtse partij Der III-Weg, melden Duitse media op basis van bronnen in veiligheidskringen.

Volledig scherm Studenten laten bij de botanische tuin van de universiteit, gelegen naast de collegezaal, bloemen en kaarsjes achter ter nagedachtenis aan hun doodgeschoten medestudente. © EPA

OMSTREDEN UITZENDBUREAU | De Arbeidsinspectie heeft samen met de politie een inval gedaan bij uitzendbureau Reyhan in ’s-Heerenberg. Bij de inval zijn twee medewerkers van Reyhan opgepakt. ‘Het uitzendbureau wordt verdacht van valsheid in geschrifte en verduistering’, meldt de Nederlandse Arbeidsinspectie. ‘Vermoedelijk hebben zij hun werknemers niet altijd het loon uitbetaald dat was afgesproken. Ook bestaat het vermoeden dat zij handtekeningen van werknemers hebben vervalst.’

ZWARE VALPARTIJ | Amy Pieters is nog altijd niet bij kennis na haar zware valpartij van ruim een maand geleden, zo laat haar ploeg SD Worx weten. De 30-jarige wielrenster wordt na het ongeval in Spanje in een Nederlands ziekenhuis behandeld.

NIEUWE HELM | Max Verstappen heeft vandaag op zijn YouTube-kanaal zijn nieuwe helm voor 2022 onthuld. De wereldkampioen heeft flink wat ‘gouden’ kleuren toegevoegd en het kersverse racenummer 1. ,,Zelfs ‘Gives You Wings’ is in goud‘’, zegt Verstappen met een knipoog naar de gevleugelde uitspraak van zijn hoofdsponsor Red Bull.

Volledig scherm De nieuwe helm van Max Verstappen. © Screenshot YouTube Max Verstappen

OLYMPISCH KAMPIOENE STOPT | Ranomi Kromowidjojo heeft een punt gezet achter een schitterende loopbaan. De drievoudig olympisch en wereldkampioene houdt het na zestien jaar topsport voor gezien. ‘Zwemmen zal altijd mijn passie blijven, maar nu niet meer op professioneel niveau. Ik heb altijd geweten dat er meer is dan topsport, en dat het een onderdeel is van een groter geheel.’

DISCRIMINATIE OP WONINGMARKT | Discriminatie van woningzoekenden moet strafbaar worden. Arnhem wil zo snel mogelijk meedoen aan proeven om dat voor elkaar te krijgen. Zo wil Arnhem experimenteren met het opleggen van een verhuurverbod bij discriminatie. Wethouder Ronald Paping wijst erop dat landelijk regels in de maak zijn om malafide verhuurders de duimschroeven aan te draaien.

MOEDER VAN ‘CONTAINERBABY’ | Tegen de 31-jarige Todisoa R., die ervan verdacht wordt haar pasgeboren baby in oktober 2014 in een ondergrondse vuilcontainer te hebben gestopt, is een onvoorwaardelijke celstraf geëist van vier jaar, wegens poging tot doodslag. De zwakbegaafde R. is volgens het OM verminderd toerekeningsvatbaar.

Volledig scherm Tekening van Todisoa R. in de rechtbank. © Hollandse Hoogte / ANP

CORONAPILLEN GOEDGEKEURD | De Europese vaccinwaakhond EMA is positief over de coronapillen die Pfizer heeft ontwikkeld. De toezichthouder adviseert de Europese Commissie om het middel goed te keuren. Brussel neemt die adviezen doorgaans snel over. Nederland had de pillen al mogen gebruiken, maar wachtte daarmee tot de goedkeuring er was.

POSITIEVE CORONATESTS | Het afgelopen etmaal zijn er 64.602 positieve coronatests geregistreerd. Dat is een van de hoogste aantallen ooit. Twee keer eerder waren er zo’n 65.000 positieve tests.

De afname van het aantal coronapatiënten op de intensive cares houdt aan. Donderdag werd het laagste niveau sinds 1 november bereikt, zo blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). In totaal liggen nu 233 ernstig zieke patiënten met Covid-19 op de ic’s van Nederlandse ziekenhuizen.

SCHAATSREL | Nog geen meter geschaatst in Peking en de eerste schaatsrel is al geboren. Uitlatingen van Team Zaanlander zetten kwaad bloed bij bondscoach en collega’s. ,,Dit is niet waar je op zit te wachten, op dag 1 in het olympisch dorp.” Vrijwel direct na aankomst in het olympisch dorp in Peking zijn er binnen de Nederlandse schaatsploeg gesprekken gevoerd in een poging de ontstane rimpels glad te strijken.

Volledig scherm De sporters op Schiphol, voor hun vertrekt naar de Chinese hoofdstad Beijing. © ANP