Nieuws gemist? Geen explosieven aangetroffen in stilgezette trein Holthees en opnieuw aangifte tegen regisseur van The Voice

Arrestatieteam rukt uit na bommelding in een trein bij Holthees: geen explosieven aangetroffen | Op de Maaslijn - baanvak Nijmegen - Venlo - bij Holthees is dinsdagmiddag rond 16.00 uur een trein stilgezet omdat er een explosief in een van de treinstellen aanwezig zou zijn. Vanaf het perron in Nijmegen zou iemand gezien hebben dat een passagier die in de trein stapte een explosief bij zich had, mogelijk een handgranaat. Een grote politieinzet en urenlange zoekactie in de trein leverde geen explosief op. ,,Blij dat het met een sisser is afgelopen”, concludeerde een woordvoerder van de veiligheidsregio.

Artiestenmanager Leo Lukassen plotseling overleden | Het nieuws over het plotselinge overlijden van artiestenmanager Leo Lukassen uit Ooij heeft een schok veroorzaakt bij zowel vrienden als mensen uit de showwereld. Onder het Facebook-bericht dat de nabestaanden dinsdagavond laat plaatsten op het account van Lukassen Produkties waren aan het eind van de woensdagochtend al ruim tweeduizend reacties geplaatst.

Goede hoop op Vierdaagsefeesten als voorheen | De kans is groot dat de Vierdaagsefeesten in Nijmegen weer in volle glorie zullen plaatsvinden. De organisatie bereidt een volwaardige editie voor en heeft ‘goede hoop’ en de verwachting dat het weer feesten worden als vanouds. Zónder anderhalve meter, mét anderhalf miljoen mensen.

Ruim 500.000 Nederlanders verliezen groen vinkje | Zeker een half miljoen Nederlanders verliezen vanaf vrijdag hun groene vinkje in de CoronaCheck-app. De Tweede Kamer steunt de beperkte houdbaarheidsdatum die het kabinet voorstelt voor mensen die geen boostprik hebben gehad of langer dan 180 dagen geleden besmet zijn geraakt.

Opnieuw aangifte tegen regisseur van The Voice | Een voormalig kandidaat van The Voice of Holland gaat aangifte doen tegen een regisseur van het programma. Dat laat de advocaat van de vrouw, Sébas Diekstra, vandaag weten aan deze site. Volgens NU.nl gaat het om regisseur Martijn N., tegen wie al een aangifte ligt.

Grote brand bij kruiwagenfabrikant in Ochten; Day after | Ondernemer Anton de Greef zag dinsdagavond de productiehallen van zijn Hummer kruiwagens helemaal in vlammen opgaan. ,,Er is niemand gewond geraakt, verder is het een kwestie voor de verzekering. Over drie, vier maanden hoop ik dat hier alweer een nieuwe hal staat.”

OM start strafrechtelijk onderzoek naar Tata Steel en Harsco Metals | Het Openbaar Ministerie start een strafrechtelijk onderzoek naar Tata Steel en Harsco Metals Holland vanwege het opzettelijk vervuilen van de bodem, lucht en het oppervlaktewater in de omgeving. Dit besluit volgt na aangiftes van ruim 800 personen en organisaties. Het OM verdenkt de twee bedrijven ervan de openbare gezondheid van omwonenden in gevaar te hebben gebracht.

‘Strafbare’ ochtendaanbeller heeft mogelijk hulp nodig, politie roept op: ‘Bel direct als je hem ziet’ | Of hij nu oplichter is of slechts onruststoker: de mysterieuze ‘ochtendaanbeller’ die Nijmegen lastigvalt, doet sowieso iets strafbaars. De politie vraagt iedereen die de man ziet om direct contact op te nemen. Ook omdat hij mogelijk zorg nodig heeft.

Automobilist rijdt door na heftige aanrijding; slachtoffer (54) met hersenletsel op de ic | Wie is de persoon die zondagavond doorreed na het heftige ongeluk in Amersfoort? Na drie dagen is die vraag nog altijd onbeantwoord en daarom heeft de politie camerabeelden vrijgegeven. Op die manier hopen zij de verdachte te arresteren die ervoor verantwoordelijk is dat een 54-jarige vrouw op de intensive care ligt.

Rutte: De-escalatie noodzakelijk, verdere agressie Rusland zal ‘serieuze consequenties’ hebben | Het is cruciaal dat de dialoog tussen Rusland en Oekraïne blijft doorgaan om zo de spanningen tussen de twee landen te verminderen.Dat heeft premier Mark Rutte vanmorgen gezegd op een persconferentie na overleg met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky.

Grote zorgen om tekort aan geneesmiddelen; apotheker vreest gezondheidsschade bij patiënt | Apothekers maken zich grote zorgen over het tekort aan geneesmiddelen. Momenteel is er bijvoorbeeld te weinig van bepaalde soorten diclofenac, een onstekingsremmer en pijnstiller en het meest gebruikte geneesmiddel in Nederland. ,,Maar ook sommige oogdruppels zijn vaak niet leverbaar. De geneesmiddelenvoorziening komt echt in het gedrang.’’

