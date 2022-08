Nieuws gemist? Geen NS-treinen dinsdag • School moet na 168 jaar dicht • Geschrokken van bordeel

NS-STAKING DINSDAG | De NS heeft aangekondigd dat morgen in vrijwel het gehele land geen NS-treinen zullen rijden als gevolg van de estafettestaking van de vakbonden. De staking duurt de gehele dag. In deze stelling de vraag of deze actie wel zo'n goed iee is.

DRAMATRUCK-BESTUURDER | Hij zat achter het stuur bij een verkeersdrama dat zijn weerga niet kent: welke straf hangt de 45-jarige Spaanse vrachtwagenchauffeur boven het hoofd na het doodrijden van zes personen in de Hoeksche Waard? Het OM wil in ieder geval dat hij langer vast blijft zitten.

VERSLAGENHEID OM ARNO | Arno Koot miste zaterdag de opening van de nieuwe padelbanen bij TOGB om naar een barbecue in Zuidzijde te gaan, met uiteindelijk fatale afloop. Bij de club uit Berkel en Rodenrijs heerst verslagenheid na de plotse dood van de 62-jarige scheidsrechter en oud-bestuurder. ,,Dit sloeg in. Arno is een echte Berkelaar.”

ACETON-OVERLAST | De Doetinchemse Brandweer is voor de derde keer uitgerukt voor stank in een fotozaak in het centrum. De eigenaar is het zat: ‘Ik ben er letterlijk ziek van en stop met de winkel’. Er komt een onderzoek naar de oorzaak. Maar de eigenaar is er klaar mee. ,,Voor mij komt het onderzoek te laat. Ik ben er mee in het ziekenhuis beland en er letterlijk ziek van.”

BORDEEL IN HUURWONING | Woningcorporatie Volkshuisvesting Arnhem is ‘erg geschrokken’ van het illegale bordeel dat huisvestte in een huurwoning in de Arnhemse wijk Geitenkamp. De gemeente Arnhem onderzoekt ondertussen wat de consequenties zijn voor de huurder van het pand.

HOTEL TOCH AAN COA VERKOCHT | De verkoop van het zogenoemde ‘asielhotel’ in Albergen aan het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) gaat door. De poging die de eigenaresse van het hotel deed om onder de verkoop uit te komen is door de rechter afgewezen.

SCHOOL MOET SLUITEN NA 168 JAAR | De sluiting van het Dominicus College in Nijmegen gaat definitief door. Dat heeft de Landelijke Commissie voor Geschillen bepaald. De medezeggenschapsraad (MR) van de school had een verzoek bij de commissie ingediend om de sluiting tegen te houden, maar dat verzoek is dus niet ingewilligd.

De school sluit nu per 1 augustus 2024 de deuren. Precies zoals scholenkoepel @voCampus, waar de meeste middelbare scholen in Nijmegen onder vallen, eerder al had bepaald. Voornaamste reden voor de sluiting van de 168 jaar oude school.

GEEN BLUSWATER | Een bluswatervoorziening in de milieustraat in Huissen waar zondag een grote brand woedde, was geblokkeerd. Daardoor moest water uit de Nederrijn worden gehaald om het vuur te bestrijden.

JURRE EN MEES, RUST ZACHT | Wat tot vrijdag nog een anoniem stuk berm was in het buitengebied tussen Ledeacker en Landhorst, niet ver van vakantiepark De Bergen, is de voorbije dagen uitgegroeid tot een waardige herdenkingsplek voor de 18-jarige Mees uit Gennep en de even oude Jurre uit Rijkevoort.

DEFENSIE OPGELICHT | Het Warnsveldse stel dat Defensie voor anderhalve ton heeft opgelicht, worstelt met gevoelens van spijt, schuld en schaamte. Financiële problemen door een scheiding lagen ten grondslag aan het jarenlang sturen van valse facturen naar de werkgever van de 53-jarige man. De officier van justitie eist tien maanden gevangenisstraf, waarvan vier voorwaardelijk.

DODEN DOOR HITTEGOLF | In juli en de eerste drie weken van augustus zijn er meer mensen overleden dan verwacht. De sterftecijfers zijn fors hoger dan in de zomers van de afgelopen vijf jaar. Er was vooral onder 80-plussers een opvallende sterftepiek afgelopen weken. Een exacte oorzaak van deze zogenoemde oversterfte is nog niet bekend.

