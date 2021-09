Nieuws gemist? Geen parkeerboete door stukje tape, Max Verstappen wint pole position en ‘white power’ op de Veluwe

Is het je vandaag niet gelukt al het nieuws te volgen? Geen probleem! De Gelderlander zet elke dag de belangrijkste berichten op een rij. Dit is een selectie van het nieuws van zaterdag 4 september.

GEEN PARKEERBOETE DOOR STUKJE TAPE Op verschillende plaatsen in Amsterdam brengen zwartparkeerders de scanauto’s van de gemeente in de war door het kenteken onleesbaar te maken met een heel eenvoudig stukje zwarte of gele tape. Daardoor raken de scanauto’s in de war en kraait er geen haan naar dat er niet betaald is voor het parkeren.

WHITE POWER OP DE VELUWE Het was racisme. Het was angst voor het onbekende, het was ‘een lolletje trappen’. Maar de felle protesten tegen asielzoekers in Harskamp leggen ook bloot hoe verdeeld Nederland eigenlijk is. ,,Amsterdam en Harskamp, ik denk dat dit werelden zijn die elkaar niet meer verstaan.’’

DANSEN IN DUITSLAND Nederlandse danceliefhebbers rijden met grote groepen de grens over om daar te feesten. In België zijn festivals met tienduizenden bezoekers toegestaan. Ook de clubs in Duitsland zijn geopend.

MAX PAKT POLE POSITION Zandvoort heeft zijn gedroomde polesitter. Max Verstappen was vanmiddag in een thriller van een kwalificatie een fractie sneller dan zijn grote concurrent Lewis Hamilton. Hij begint morgen in de Grand Prix van Nederland vanaf plek één.

Volledig scherm Max Verstappen groet het publiek net nadat hij zijn pole position haalt © AFP

NIJMEGENAAR VERDRONKEN De 22-jarige Nijmegenaar die gisteren verdronk in Weert, wilde een bal uit het water halen. Daarbij ging hij ineens kopje onder, en verdween onder water. Dat zeggen getuigen van het drama.

BURGEMEESTER DOOR HET STOF Burgemeester Onno van Veldhuizen van Enschede gaat zaterdag in een advertentie in de regionale kranten Tubantia en De Gelderlander diep door het stof. Van Veldhuizen biedt in de advertentie zijn oprechte excuses aan aan de nabestaanden van Max Klaassen uit Arnhem voor uitspraken die hij deed een dag na de viervoudige moord in Enschede in november 2018.

Volledig scherm De burgemeester van Enschede, Onno van Veldhuizen © Reinier van Willigen

ELLEN VERWIJT POLITIE VICTIM BLAMING NA VERKRACHTING Ze werd het slachtoffer van een ernstig zedenmisdrijf in Apeldoorn en wil graag aangifte doen. Dat proces verloopt naar haar gevoel uiterst moeizaam en geeft haar het idee dat de politie liever niet ziet dat ze aangifte doet. ,,Alsof het mijn eigen schuld is.’’

Volledig scherm Ellen verwijt politie victim blaming © Jeroen Jazet

SADISTISCHE MARTELING Drie minderjarigen hebben gisteren in de Finse hoofdstad Helsinki celstraffen tussen de acht en tien jaar gekregen voor hun aandeel in de gewelddadige dood van een zestienjarige. De drie - allen geboren in 2004 - martelden hun oud-klasgenoot urenlang op sadistische wijze en sloegen hem uiteindelijk dood in een park in de wijk Koskela.