Nieuws gemist? Geen straf voor automobilist die Lieke aanreed en Daniek kreeg een griezelige verrassing bij haar pakketje

FANS BELAGEN JOURNALISTEN | De Graafschap is totaal niet te spreken over het gedrag van de fans bij het stadion na afloop van de wedstrijd tegen Jong Ajax. Bij de terugkeer uit Amsterdam werden de spelers opgewacht, die na een gelijkspel nog geen promotie naar de Eredivisie wisten af te dwingen. Een aantal journalisten en een persfotograaf werd door fans belaagd. De politie Oost-Nederland gaat het gedrag van voetbalfans nader onderzoeken.

Volledig scherm De spelersbus van De Graafschap komt aan bij het stadion. © Bart Sollman

ONLINE PROMOTIEFEESTJE? | Burgemeester Mark Boumans van Doetinchem zegt dat gemeente, politie en Openbaar Ministerie alle zeilen moeten bijzetten om te voorkomen dat de situatie woensdag uit de hand gaat lopen, als De Graafschap de laatste wedstrijd speelt in de race naar promotie. ,,Maar de oproep is vooral: blijf thuis!”

Criminoloog Henk Ferwerda snapt heel goed dat burgemeester Boumans van Doetinchem en de politie onder hoogspanning toeleven naar de promotiewedstrijd van De Graafschap komende woensdag. Hij heeft een tip: ,,Regel in elk geval een online feestje voor de fans.”

GEEN STRAF | Anderhalf jaar geleden verongelukte Lieke Steeg (11) uit Millingen aan de Rijn op weg van school naar huis. De automobilist die Lieke aanreed, krijgt geen straf. Maar over de oorzaak van het ongeluk tasten Liekes ouders twintig maanden later nog steeds in het duister.

Volledig scherm Vader Wijnand met een tatoeage van Lieke op zijn bovenarm. © Bert Beelen

WONINGBRAND | Wat er vannacht gebeurd kan zijn bij een brand in een leegstaande woning aan de Scharenburgsestraat in Puiflijk? De woningeigenaar zegt dat daar nog niets over bekend is en dat de onderzoeken nog lopen. ,,Maar een brand begint niet zomaar. Het huis stond helemaal leeg. Het kan bijna niet anders dan dat sprake is van brandstichting”

Volledig scherm Woningbrand in Puiflijk. © dg.nl

REIZEN IN EUROPA | Premier Rutte wil flink vaart maken met de coronapas, die liefst nog een zo groot mogelijk deel van de zomer het reizen binnen Europa moet vergemakkelijken. Dat zou, denkt hij, vanaf eind juni of begin juli het geval moeten kunnen zijn.

VERVELENDE VERRASSING | Het is altijd leuk als bedrijven extra moeite doen door een sample of kleinigheidje aan je bestelling toe te voegen. Maar dinsdag ontving Daniek een sample waar ze niet op zat te wachten. Ze deed een bestelling bij webshop Shein, maar toen het pakketje werd geleverd zat er iets in waar ze letterlijk de kriebels van kreeg. Ze plaatste een video op TikTok en miljoenen mensen gruwelden mee.

Volledig scherm Daniek kreeg een verrassing bij haar pakketje. © Eigen foto

TWEEDE PLEK VOOR MAX | Lewis Hamilton start zondag voor de honderdste keer in zijn carrière van pole position. Hij was 36 duizendsten sneller dan Max Verstappen, die vanaf plek twee begint. De Nederlander splitste in een razend spannende kwalificatie beide Mercedessen en was daar blij mee.

MARS TEGEN CORONAMAATREGELEN | De politie trad zaterdag op tegen de deelnemers aan een mars tegen de coronamaatregelen, die was georganiseerd door de organisatie Police for Freedom. Tussen politieagenten en demonstranten hebben kleine schermutselingen plaatsgevonden. De optocht was niet aangemeld bij de gemeente Barneveld en de locatie bleef tot het laatste moment geheim.