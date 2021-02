Nieuws gemist? Geen vaccinselfie meer, avondklok blijft voorlopig en kater Max gaat de boom in

Krijg jijzelf of een familielid het coronavaccin en wil je dit historische moment vastleggen? Dat mag dus niet meer. Vanaf nu is er een fotoverbod op de vaccinatielocaties van GGD Gelderland-Zuid. Om de fotoliefhebbers tegemoet te komen, staat er eind deze week wel een heus ‘selfiehokje’ op de priklocatie in Wijchen.

Volledig scherm Een GGD-medewerker dient een coronavaccin toe . © ANP

De avondklok moet per direct worden opgeheven. Dat was het nieuws van de dag. Dat besloot de rechtbank Den Haag in een door Stichting Viruswaarheid aangespannen rechtszaak. De uitspraak gold direct, waardoor de avondklok al vanaf vandaag niet geldig meer zou zijn. De overheid ging meteen in hoger beroep. Met succes: de avondklok blijft tot in elk geval vrijdag van kracht, werd na een lange rechtszaak bekend. Het hof schort het vonnis van de rechtbank op.

Wapenstokken. Schilden. Politiehonden. De Nijmeegse politie greep zaterdag hard in om een feest op woonwagenkamp Teersdijk te stoppen. Waarom dat machtsvertoon tegen wat borrelaars, die genoten van het ijs? ,,We hadden geen keus”, stelt politiechef Lonneke Hordijk. De bewoners vinden dat zij niet anders deden dan de rest van Nederland: het een beetje gezellig maken rond de ijsbaan. De politie moest de brandweer assisteren die flinke vuren wilde blussen maar daarbij werd gehinderd.

Volledig scherm Agenten grijpen twee keer in bij een coronafeest op woonwagenkamp Teersdijk in Nijmegen. © Persbureau Heitink

Max, de zes jaar oude kater van Sita en Rico uit Groesbeek liet zich niet vangen. Niet door de brandweer en niet door omstanders. Baasjes Sita en Rico gingen met Max naar de dierenkliniek De Aam in Breedeweg. Max heeft last van zijn nieren en moest aan het infuus. Maar bij het binnengaan van de kliniek wurmde Max zich los en klom in een hoge dennenboom naast de kliniek. Helemaal naar boven natuurlijk.

Noord- en oost-Gelderland heeft deze week de minste coronabesmettingen van heel Nederland. In de veiligheidsregio, waartoe de Achterhoek behoort, raakte nog niet één op de duizend mensen besmet. Ook in andere delen van onze regio ligt het aantal infecties relatief laag. In Cuijk, Winterswijk, Oost Gelre, Renkum, Rozendaal, Wageningen, Renswoude, Rheden, Lingewaard, Overbetuwe, Doetinchem, Aalten en Berg en Dal kregen de voorbije week omgerekend hooguit 100 op de 100.000 mensen een positieve testuitslag. Landelijk ligt dat op 143.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Ze is gevonden. Ichelle van de Velde uit Oostburg. Voor haar leven werd al gevreesd. Met de vondst van haar stoffelijk overschot is die vrees uitgekomen. Haar lichaam werd gevonden in het kanaal bij Retranchement. Ichelle van de Velde (29) werd sinds half december vermist. Een misdrijf wordt zeker niet uitgesloten.

Als de avondklok stop, willen de supermarkten wel weer langer open. Supermarkten Jan Linders en Albert Heijn in Nijmegen zijn er wel al klaar voor. Teamleider Stef Buis van supermarkt Jan Linders in Lent is blij dat hij mogelijk langer de winkeldeuren mag openhouden. ,,We wachten nog op het besluit van het hoofdkantoor, maar als het mag, gaan we zeker langer open. Het scheelt een kwartiertje, niet 20.45 uur, maar 21.00 uur gaan we dan dicht.”

Wil je nooit meer nieuws missen uit jouw regio en daarbuiten?

Download dan onze nieuwsapp voor je iPhone of Android telefoon en zet notificaties aan. Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.