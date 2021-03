Nieuws gemist? Geen versoepelingen en: haat en nijd in de wereld van karpervissers

Is het je vandaag niet gelukt al het nieuws te volgen? Geen probleem: De Gelderlander zet elke dag de belangrijkste berichten op een rij. Dit is een selectie van het nieuws van zondag 21 maart.

NOG LANGER IN LOCKDOWN | Het kabinet ziet geen ruimte om nu de coronamaatregelen te versoepelen, zeggen Haagse bronnen. De besmettingscijfers liggen daarvoor nog te hoog. Vandaag werd daarover door de meest betrokken ministers overlegd op het Catshuis.

JOB | Een dik jaar huisarrest is voor niemand leuk, zou je denken. Maar de kwetsbare, gehandicapte zoon van columnist en schrijver Annemarie Haverkamp heeft de tijd van zijn leven. Verslag van een jaar vol tegenstrijdigheden.

WOLF | Niet eerder zijn in Nederland zoveel schapen gedood door wolven als in 2020. Met 291 waren het er veel meer dan een jaar eerder (119). Drie mannetjeswolven namen het leeuwendeel voor hun rekening, met elk vijftig tot zestig schapen. Waar zijn die wolven nu? En hoe kan het dat het relatief rustig is op de Veluwe?

VIDEO | Duizenden inwoners van de Australische miljoenenstad Sydney hebben in de nacht van zaterdag op zondag opdracht gekregen hun huizen te verlaten vanwege overstromingsgevaar. Bekijk hier een video.

KARPERVISSERS | Vechtpartijen, lekgestoken banden, een auto in de brand: het rommelt in de wereld van de karpervissers. De heersende zwijgcultuur botst met de vrije mores van een nieuwe generatie vissers, die bijzondere stekken online deelt en opzichtig pronkt met vangsten.

SUCCESKERK | Wat ooit in een Veenendaalse huiskamer begon, is uitgegroeid tot een kerk waar iedere week duizenden mensen samenkomen. De groei is er nog lang niet uit, want de kerk krijgt er binnenkort zeven locaties bij.

KNIL | De graven van Molukse KNIL-militairen en hun vrouwen in Tiel krijgen een beschermde historische status. Dat maakte burgemeester Hans Beenakker bekend op een speciale herdenking, precies zeventig jaar nadat de eerste Molukkers in Nederland aankwamen. Tiel is daarmee de eerste gemeente in Nederland die dat doet.

‘THUISWERKEXPERIMENT MISLUKT’ | Nu we ruim een jaar volop thuiswerken, maakt columnist en onderzoeker Richard Engelfriet de balans op. Vier argumenten waarom thuiswerken volgens hem niet de toekomst, maar de hel is.

VITESSE | Vitesse blijft de nummer vier van de eredivisie. Maar de 0-0 tegen Willem II kan de boeken in als een voetbaltechnische mispeer. De Arnhemse formatie heeft zondagmiddag in GelreDome niets laten zien.

