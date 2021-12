Nieuws Gemist? Geitenkamp rouwt om vermoorde buurtgenoot en zo laat je oude appjes verdwijnen

Volledig scherm Nieuws Gemist © RVD-Frank Ruiter/Getty Images

ACHILLES WEER DAKLOOS Achilles’29 moet na dit seizoen weer verhuizen. De Groesbeekse voetbalclub verliet twee jaar geleden na een ruzie met de familie Derks - grondeigenaar - sportpark De Heikant en trok in bij Germania. Maar die club heeft nu de stekker uit de samenwerking getrokken vanwege ‘opgelopen irritaties’. Lees meer.



CONTAINERMYTHE Hossende Vitesse-fans, een instortende tribune in de Goffert in Nijmegen na de derby tegen NCE. En een kloeke container die de val brak. Dát is het verhaal dat we kennen. Maar klopt het ook? ,,Je denkt toch niet dat het blik van zo’n demontabele container écht de druk van al dat vallende beton had kunnen weerstaan? Hij zou verpulverd zijn geweest.”



MAN VERMOORD IN ARNHEM Het onderzoek naar het overlijden van een 47-jarige man in de Arnhemse wijk Geitenkamp is dinsdagmiddag nog in volle gang. Met onder meer honden en een drone hoopt de politie op meer informatie. Het slachtoffer kwam volgens omstanders gisteravond op straat door geweld om het leven. Wijkbewoners voelen zich ondertussen steeds onveiliger in hun buurt.



Bekijk beelden van de hulpverlening na de vondst van het slachtoffer:

AMALIA 18 Onze toekomstige koningin is vandaag jarig! Een bijzondere dag, want vanaf nu kan ze definitief koning Willem-Alexander opvolgen als staatshoofd. Welke privé-cadeaus de jarige prinses Amalia van haar ouders krijgt, zullen we waarschijnlijk nooit weten. Vanwege haar staatsrechtelijk belangrijke 18de verjaardag krijgt ze van haar vader, de koning, wel een eigen vlag en twee ridderordes. Lees meer.



Ter gelegenheid van de achttiende verjaardag van Amalia heeft de Rijksvoorlichtingsdienst enkele foto’s beschikbaar gesteld.



PICNIC-MEDEWERKER REDT TRUCKER HET LEVEN Een vrachtchauffeur is vanochtend aan de dood ontsnapt dankzij snel handelen van een Picnic-medewerker. De trucker kreeg een hartaanval tijdens het lossen van de vracht. Een medewerker begon razendsnel met reanimeren.



HANDLANGER TAGHI UITGELEVERD Saïd Razzouki is vandaag door Colombia uitgeleverd aan Nederland en is inmiddels overgebracht naar de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught. Dat heeft het Openbaar Ministerie (OM) vanmiddag bekendgemaakt bij de hervatting van het liquidatieproces Marengo, waarin hij samen met Ridouan Taghi hoofdverdachte is. Het uitleveren van Saïd Razzouki heeft bijna twee jaar geduurd.



BENNY'S BALLEN ZIJN DE SLECHTSTE De slogan ‘Mijn ballen wegen 130 gram!!’ is verkozen tot slechtste slogan van 2021. De leus van Benny’s Vleesservice uit Nijmegen kon rekenen op de meeste stemmen bij de sloganverkiezing van dit jaar. Hij versloeg onder meer de slagzin ‘elk gaatje prutsen wi-j um d’r in’ van Roes Verreiker Verhuur uit Didam.



Deze video maakten we eerder met Benny:

CORONA-UPDATE De dagelijkse coronabesmettingscijfers dalen langzaam maar zeker, blijkt uit cijfers van het RIVM over afgelopen week. Vandaag werden 18.017 nieuwe coronagevallen gemeld bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Afgelopen drie weken was het aantal nieuwe positieve tests vrijwel elke dag hoger dan 20.000. Het aantal patiënten met corona in de ziekenhuizen nam wel toe. Lees bij in ons liveblog.



RADBOUD-EXPERT BEZORGD Luister naar het OMT en laat de kerstvakantie een week eerder beginnen. En breid het testen op scholen uit naar de jongste groepen. Want nu moet alles op alles gezet worden om het aantal besmettingen omlaag te krijgen. Die boodschap komt van Chantal Bleeker-Rovers, hoogleraar Uitbraken van Infectieziekten van het Radboudumc.



Ze reageert op het advies dat het Outbreak Management Team gisteren gaf aan het kabinet en dat door het kabinet vooralsnog níet opgevolgd wordt. Het kabinet zegt op 14 december de situatie rond corona pas weer opnieuw te bekijken.



BEWONER WESLEY KRIJGT BOOSTER Bewoners van Elver in Didam kregen dinsdag hun boosterprik. Omdat dit vaak stressvol is voor de bewoners met een verstandelijke beperking, zijn de prikken bij de mensen thuis gezet.



Zo reageerde bewoner Wesley op zijn prik:

BEMMELSE VILLA BLEEK DRUGSHOL De grote vraag: draaien de 64-jarige bewoner en zijn vrouw op voor de criminele activiteiten? Een van de zoons heeft verklaard dat de andere zoon handelde in softdrugs, maar dat gezien de grote hoeveelheid zijn vader er ook wel mee te maken zou hebben gehad. Hij had zelf vaak de penetrante geur van hennep in de woning geroken.



KRUIDVAT-OVERVALLER BLIJKT DEZELFDE De man die vorige week een gewapende overval pleegde op de Kruidvat in het centrum van Ede, is dezelfde als de jonge overvaller van het filiaal van dezelfde keten in Duiven afgelopen maandag. Dat meldt de politie, die een foto van hem heeft verspreid in een poging hem te arresteren.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

ROUW OM LEEN (9) NA DRAMA OP A325 ‘Intens verdrietig’. Met die woorden rouwen het Nijmeegse Kandinsky College en hockeyclub Union om een ongeval waarvoor woorden eigenlijk te kort schieten. School en sportvereniging staan in online verklaringen stil bij het overlijden van een 9-jarig meisje uit Nijmegen. Zij kwam vorige week om het leven bij een verkeersdrama op de A325.



LOIZA EN MOEDER DELEN HUN VERHAAL Loiza Lamers (26) schreef samen met haar moeder het boek Loiza om andere transgenderkinderen houvast te bieden in hun transitieproces. Het model groeide op in Driel en omschrijft haar jeugd als ‘verstikkend’. Moeder en dochter benadrukken hoe belangrijk onvoorwaardelijke liefde is. Lees het interview.

Volledig scherm Loiza Lamers en haar moeder Mirjam. © Myrthe Mylius

AJAX IN ACTIE De Amsterdammers spelen vanavond hun laatste groepswedstrijd in de Champions League, thuis tegen Sporting Lissabon. Lukt het Ajax om ook de zesde wedstrijd te winnen en zo een record neer te zetten? Volg het verloop van de wedstrijd via ons liveblog!



VOL STROOMNET ZET REM OP NIEUWBOUW De aanleg van nieuwe woonwijken loopt gevaar omdat de huizen niet op elektriciteit kunnen worden aangesloten. Het stroomnet in Gelderland is namelijk vol. Ook andere bouwplannen lopen om die reden vertraging op. De problemen met het net zijn de afgelopen jaren toegenomen, meldt Liander, de netbeheerder die in Gelderland actief is.



ZO LAAT JE APPJES VERDWIJNEN Bang dat gênante WhatsApp-berichten jaren later tegen je gebruikt kunnen worden? Al sinds eind vorig jaar biedt WhatsApp de optie om je berichten in een gesprek na zeven dagen automatisch weg te halen. Je moet dat handmatig aanvinken in elk gesprek. Deze week wordt de optie uitgebreid. WhatsApp is deze week begonnen met de uitrol van de standaardtimer. We laten zien hoe al je berichtjes standaard na een bepaalde periode kunnen worden gewist.



DIT IS ONZE INZENDING VOOR HET SONGFESTIVAL Zangeres/ rapper S10 gaat Nederland vertegenwoordigen op het Eurovisie Songfestival 2022. Haar naam is vandaag bekend gemaakt door de Avrotros, die het liedjesfestijn vanuit Nederland organiseert. Cornald Maas laat aan deze site weten dat S10 met een Nederlandstalig nummer mee gaat doen.

Poll Met S10 gaan we het Songfestival zeker winnen Eens

Oneens Met S10 gaan we het Songfestival zeker winnen Eens (7%)

Oneens (93%)

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.