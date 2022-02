Nieuws Gemist? ‘Geitjesvijfling’ geboren in Ewijk en wat hebben de oorlog in Oekraïne en de drukte bij de Nederlandse tankstations met elkaar te maken?

GEITJESVIJFLING | Bij Kinderopvang Muisje in Ewijk is een geitjesvijfling geboren. Toen ze gingen kijken, lagen er vier in het stro, best veel, voor een geit. Even later waren het er zelfs vijf. Ineke van Dinteren van Kinderopvang Muisje heeft zo’n aantal niet eerder meegemaakt. ,,Ze doen het heel goed.”

RIJEN BIJ DE POMP | Enorme rijen voor tankstations vanwege benzineprijzen die de pan uit rijzen en nog verder dreigen te stijgen. De gevolgen van de oorlog in Oekraïne worden hier gevoeld aan de pomp. ,,De vraag is of benzine straks nog betaalbaar is”, zegt Jan Pieter de Wilde van Kuster Energy uit Babberich.

BUURTBUSCHAFFEUR PIET OVERLEDEN | Piet van Sambeek uit Sint Anthonis is in het harnas gestorven. De vrijwillig buurtbuschauffeur (75) kreeg een hartaanval terwijl hij achter het stuur zat. Een ode aan de vrijwilliger.

Volledig scherm Piet van Sambeek. © eigen foto

VREDESONDERHANDELINGEN? | Het Kremlin zegt bereid te zijn om in de hoofdstad van Belarus, Minsk, met Oekraïne te onderhandelen over vrede. Eerder zei het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken nog dat Rusland alleen wilde onderhandelen als Oekraïne zichzelf overgaf. De Oekraïense president Volodimir Zelenski heeft Poetin al meerdere malen opgeroepen om over vrede te praten en te stoppen met vechten. Oekraïne zegt eventueel een neutraal land te willen worden tussen Rusland en het Westen.

Volledig scherm Een man ruimt puin, of wat er nog over is van zijn woning in Kiev, Oekraïne. © AFP

OVERMARS MOET TERUGBETALEN | Marc Overmars moet zijn bonus die hij kreeg bij zijn contractverlenging terugbetalen aan Ajax. Dat laat de club vandaag weten bij de presentatie van de halfjaarcijfers.

BRULS SPREEKT NIJMEGENAREN TOE | In twee jaar coronacrisis hebben we leed ervaren, maar ook naar elkaar omgekeken. Nu er licht gloort aan de horizon, moeten we dat laatste blijven doen. Die oproep doet burgemeester Hubert Bruls in een open brief aan alle Nijmegenaren.

Volledig scherm Burgemeester van Nijmegen Hubert Bruls © David van Haren

NEDERLAND GAAT OPEN | Twee jaar na de eerste coronapatiënt in Nederland verdwijnen vandaag vrijwel alle restricties. De 1,5 meterplicht wordt geschrapt, sluitingstijden zijn weer vrij, mondkapjes kunnen bijna overal af, de QR-code is alleen nog nodig bij grote evenementen binnen.